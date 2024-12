Cómo cuidar de la salud de la tiroides

Factores de riesgo

“La tiroides da síntomas cuando está bien descontrolada. No dormir, la mala alimentación y la obesidad son factores de riesgo para que una persona no se sienta bien, para que haya un estado de crisis energético en el sistema que cause inflamación, obesidad, estreñimiento, caída de cabello o caída de uñas, y no siempre va a ser la tiroides”, reveló.