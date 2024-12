Cuidado con la diabetes en estos días de fiesta

Asimismo, admitió que “en estas fiestas, uno de los retos más grandes para nosotros, como familia de niños con diabetes, es que ellos se puedan sentir que son ‘parte de’; que no se sientan juzgados por lo que comen o por lo que no comen, y que puedan disfrutar de las fiestas”.

No obstante, admitió que aun con los controles adecuados, “el manejo de la diabetes no es perfecto y siempre va a haber algo que [el azúcar] nos va a subir y nos va a bajar, y puede ser que calculemos lo mejor posible y tengamos el resultado no no esperado”.