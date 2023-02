El mismo catarro de todos los años... estornudos, congestión y secreción nasal, estos son los síntomas más comunes que avisan que, otra vez, te cogió un catarro. Llámale resfriado o catarro, esta es la mayor causa de ausencias escolares y laborales. Los virus que los causan se transmiten de persona a persona, a través del aire y del contacto personal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

El resfriado común es una infección viral de la nariz y la garganta (tracto respiratorio superior). Por lo general, es inofensivo y no necesitas asistencia médica. Sin embargo, cuando los síntomas no mejoran, se recomienda la consulta médica para descartar otras condiciones.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Contacto cercano con alguien que tenga un resfriado, ya sea de mano a mano o compartir objetos contaminados y tocarse la boca, los ojos o la nariz.

La estación del año, otoño o invierno, pero es posible en cualquier momento.

Sistema inmunitario debilitado. Tener una enfermedad crónica o un sistema inmunitario debilitado aumenta el riesgo.

Edad. Los bebés y niños en centros infantiles tienen un mayor riesgo de resfriarse.

Tabaquismo. Si fumas o te expones al humo pasivo, es más probable que seas propenso a resfriarte y que tengas resfriados más fuertes.

Exposición. Si estás cerca de multitudes, como en la escuela o en un avión, es probable que estés expuesto a virus que causan resfriados.

Entre los síntomas más comunes y que, según los CDC, se experimentan más a partir del segundo o tercer día están:

Estornudos

Congestión nasal

Moqueo

Dolor de garganta

Tos

Goteo de mucosidad en la garganta (goteo posnasal)

Lagrimeo

Fiebre (si bien la mayoría de las personas resfriadas no tienen fiebre)

De igual forma, de acuerdo con la Clínica Mayo, la secreción de la nariz puede empezar siendo clara y volverse más espesa y de color amarillo o verde, a medida que un resfriado común sigue su curso. Esto no suele significar que tengas una infección bacteriana. Algunos de los síntomas, especialmente, el moqueo, la congestión nasal y la tos, pueden durar hasta 10 a 14 días, pero mejoran con el paso de los días.

Señales que avisan es momento de buscar atención médica

Dificultad para respirar o respiración agitada

Deshidratación

Fiebre que dura más de cuatro días

Síntomas que duran más de diez días y no mejoran

Síntomas, como fiebre o tos, que mejoran, pero luego vuelven o empeoran

Complicaciones de afecciones crónicas

Entre las recomendaciones más importantes tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de los CDC está evitar el uso de antibióticos. Estos no funcionan contra los virus que causan el catarro común y no te ayudarán a sentirte mejor. Los antibióticos no te ayudarán si no los necesitas y los efectos secundarios incluso podrían hacerte daño.

¿Qué hacer para sentirte mejor?

Las siguientes son algunas cosas que puedes hacer para sentirse mejor, mientras tu cuerpo combate un resfriado:

Descansar lo suficiente.

Tomar líquido abundante.

Usar un humidificador limpio o un vaporizador de aire frío.

Usar solución salina en aerosol o gotas. En niños pequeños, usar una pera succionadora de goma para sacar la mucosidad. Inhalar vapor de un recipiente con agua caliente o de la ducha.

Chupar pastillas para la tos o el dolor de garganta. No brindes estas pastillas en niños menores de cuatro años.

Usar miel para aliviar la tos en los adultos y los niños de, al menos, un año o mayores.

De igual forma, los CDC recomiendan hacer una consulta con tu médico o farmacéutico sobre los medicamentos de venta sin receta que pueden ayudarte a sentirte mejor, además de utilizar los medicamentos de venta sin receta, según las indicaciones. Al utilizarlos, probablemente los síntomas se alivien temporalmente, pero no curarán la enfermedad.

La mejor manera de evitar un resfriado es estar consciente de las acciones que te pueden ayudar a protegerte a ti y a los demás. Aplica las siguientes medidas preventivas para mantenerte sano y libre de catarro:

Límpiate las manos adecuadamente y con frecuencia.

Evita el contacto cercano con personas que estén resfriadas o que tengan otras infecciones de las vías respiratorias superiores.

Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

No fumes y evita el humo de segunda mano.

Come bien, haz ejercicio y duerme lo suficiente para beneficiar tu salud en general.

De igual forma, los resfriados causan síntomas similares a los de la influenza, por lo que puede ser difícil (o incluso imposible) distinguirlos solamente con su aparición. De acuerdo con el gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, doctor Marcos López, la diferencia entre la influenza, el COVID-19 y el catarro común es más notable según evoluciona la condición.