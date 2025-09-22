¡La experiencia estudiantil más grande de Puerto Rico!

El pasado año, una vez más, Feria Seniors se posicionó como el evento estudiantil más grande celebrado en Puerto Rico.

Su tema “La magia de la educación” estuvo inspirado en una de las sagas más queridas por los niños, jóvenes y adultos: Harry Potter.

La ambientación transportó a los estudiantes a un mundo lleno de ilusión y conocimiento.

Ahora nos preparamos para Feria Seniors 2026 – Edición Borikua, a celebrarse en nuestro hogar por más de 20 años: el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Conoce un poco de nuestra historia

Feria Seniors nació en el año 2002, cuando mi hija mayor se graduaba de escuela superior. En aquel tiempo, los estudiantes solo conocían las universidades a través de las llamadas “casas abiertas”, y mi hija me sorprendió con una idea: “Mami, sería ideal que existiera un evento en el que todas las universidades y colegios técnicos estuvieran reunidos en un solo lugar”.

Y así, casi por arte de magia, surgió el nombre que ha marcado a generaciones: Feria Seniors.

Desde ese momento nos dimos a la tarea de crear un evento educativo, diverso y útil para los estudiantes y las instituciones académicas.

Nuestra misión

Con el lema “Feria Seniors, la feria estudiantil donde comienzas a formar tu futuro profesional y consigues todo lo que necesitas para la graduación y la noche del prom”, el evento se ha convertido en un espacio en el que:

Universidades, colegios técnicos y vocacionales presentan sus programas académicos.

Los estudiantes descubren las ayudas económicas y alternativas para su futuro.

Los proveedores de servicios de graduación y prom (transportación, trajes, etiquetas, música, fotografía, sortijas y más) muestran todo lo que los seniors necesitan en esta etapa tan especial.

Crecimiento y legado

De los 500 estudiantes que nos visitaron en nuestra primera edición, ahora superamos los 5,000 estudiantes por día. Esto confirma lo que siempre hemos creído: Feria Seniors no es solo un evento, es una experiencia única, educativa, segura y divertida.

¡Te esperamos! Registra tu escuela llamando al 787-425-7643 o enviando un email a escuelasferiaseniorspr@gmail.com.

Le damos la bienvenida a tu escuela, colegio o academia.

¡Ven a vivir la experiencia que, por más de 20 años, ha inspirado a los estudiantes de Puerto Rico a comenzar su futuro profesional!