Estudiantes de la Central High crean los cabezudos que desfilarán en las calles

Unos seis cabezudos que representan a personajes característicos de la cultura puertorriqueña, integrarán el desfile de inauguración de las Fiestas de la Calle San Sebastián, con una comparsa capitaneada por maestros y estudiantes de la Escuela Especializada Central de Artes Visuales de San Juan.

Las piezas de arte fueron desarrolladas por alumnos de la centenaria Central High, como parte de un proyecto dirigido por la profesora Sonia Iris Kercadó Rivera junto con una veintena de alumnos, principalmente de duodécimo grado, los cuales se esmeraron en resaltar cada uno de los elementos de sus respectivas obras.

Y tras varios meses de trabajo intenso, lograron culminar los personajes de Don Cholito, Felisa Rincón de Gautier (Doña Fela), Juan Bobo y la puerca y, una jibarita que, se unirán al cabezudo del cineasta y actor Jacobo Morales; confeccionado hace más de un año por otro grupo de jóvenes.

De acuerdo con Kercadó Rivera, “el proyecto de los cabezudos inició en mi taller el año pasado cuando la Escuela Central de Artes Visuales fue galardonada con el premio Rafaela Balladares (fenecida gestora cultural) para las Fiestas de la Calle San Sebastián 2025. Para esa gran celebración de los 100 años, en mi taller hicimos unos cabezudos de diferentes personalidades que habían estudiado en la Central (High), como, por ejemplo, Jacobo Morales, Antonio Martorell y Arnaldo Roche, entre otros”, recordó.

Fue durante el reconocimiento por el centenario de la institución que los estudiantes participaron de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2025 con una comparsa. De ahí, surgió una nueva invitación.

“Para este nuevo año, escogimos otros personajes, para añadir a los ya cabezudos centralinos. Tenemos diferentes personajes, como, por ejemplo, Don Cholito (José Miguel Agrelot), Felisa Rincón de Gautier (Doña Fela), Juan Bobo y la puerca, y tenemos una niña jibarita que representa a todas las niñas de Puerto Rico”, detalló.

¿Cómo fue el proceso?

Según la maestra, estudiantes de noveno y duodécimo grado participaron del proyecto de arte y, “aunque los involucré a todos, mi grupo de grado 12 fue el que más trabajó en el proyecto”.

“El proceso comenzó con realizar interpretaciones de la persona, como, por ejemplo, este es Don Cholito, quiero que conozcan quién fue y por qué es tan importante para nosotros. Recuerda que ellos son jóvenes y no conocen mucho de nuestros personajes”, relató.

Luego, destacó, “ellos hicieron bocetos para hacer ese retrato, la caricatura de esa persona y, así lo hicimos con todos los personajes”.

“En el caso de la jibarita es completamente nueva porque no existe, sino que es un símbolo. Igualmente, ellos representaron a su manera a Juan Bobo y a La Puerca”, apuntó.

En cuanto a los materiales utilizados, señaló, “casi todo es rehusado”, especialmente, cajas desechadas tanto en la escuela como en tiendas cercanas.

Asimismo, mencionó que, el primer paso para hacer un cabezudo es trabajar la base con cartón y, después, se comienza a elaborar la forma con otras piezas desechables que sean livianas, tales como el foam.

“Cuando la forma básica está realizada —la cabeza y la cara— se va trabajando más de lleno con las facciones, utilizando una técnica que se llama papel maché, con periódicos y pega. Entonces, la próxima técnica que utilizamos se llama cartapesta, una técnica que utiliza papel de estraza y pega”, sostuvo.

“Después, viene la pintura que es la etapa donde se da primero una base general del color. Luego se aplican luces, sombras y matices. Posterior a eso, vienen los detalles como espejuelos, pantallas, sombrero, entre otros que hacen que el personaje se vea completo”, agregó.

Cabe destacar que la medida aproximada de estas piezas es de unas 30 pulgadas de alto.

Sentido de pertenencia e identidad

Tras completar el proyecto que duró varios meses, entre agosto y noviembre, los estudiantes mostrarán el resultado ante miles de espectadores que se darán cita para la inauguración de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, pautada para hoy jueves, 15 de enero.

Para la educadora, la experiencia de enseñar a sus alumnos cómo se confecciona un cabezudo, le hace sentir “muy contenta”.

“Para mí, es un privilegio que me haya tocado ser la maestra que puede dirigirlos en este proceso. Ver cómo de la nada, de aquellas cajas de cartón que estaban tiradas, ahora puedo ver el fruto de ese trabajo”, confesó.

De otra parte, manifestó que, para sus estudiantes, el proceso de elaborar una pieza de esta magnitud cultural representa “algo sumamente importante porque, eso les da un sentido de pertenencia”.

“Esto no solamente les da un sentido de pertenencia a nuestra escuela que es el entorno inmediato que tenemos, donde ellos aprenden lo que es nuestra cultura, aprenden sobre arte y aprenden a manifestar eso a través de sus propias creaciones. Esta participación también les ayuda a amar más a su patria y a crecer”, esbozó.