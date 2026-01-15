Pa’ la calle con la tuya

Prepárate para vivir la grandeza de las fiestas más icónicas del país con la cerveza que es más tuya que nadie. Este año, llevamos la energía al corazón del Viejo San Juan con espacios llenos de sabor, ritmo y, por supuesto, Medalla bien fría.

Pásate por nuestros Photo Ops oficiales en Plaza Colón y Plaza San José, donde puedes capturar tu mejor look. Y si quieres prender el party de verdad, tienes que darte la vuelta por Casa Medalla en Monostereo y Casa Perreo en El Convento.

Pero eso no es todo. Este año, traemos algo especial para los coleccionistas y fanáticos de corazón: la lata edición limitada de SanSe 2026. Dale pa’ tu spot favorito y catcha la tuya.

Y si algo no te puedes perder es nuestra comparsa, que recorrerá las calles con música, energía y alegría boricua. Chequéate los horarios y no digas que no te avisamos: