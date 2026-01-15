San Juan: el epicentro cultural del Caribe

Cada enero, en las calles adoquinadas del Viejo San Juan, el sonido de los panderos se mezcla con el olor a bacalaíto mientras miles de personas, al ritmo de música y arte, celebran la puertorriqueñidad. Las Fiestas de la Calle San Sebastián suelen ser el cierre de las navidades boricuas, las más largas del mundo. Pero hoy son mucho más que eso; son “El Evento Cultural Más Grande del Caribe”.

Durante cuatro días, San Juan acapara todas las miradas. Ese atractivo ha sido aprovechado por el alcalde Miguel A. Romero Lugo para posicionar a la capital como el epicentro de la cultura.

“Son un activo de la ciudad capital que lo que hemos hecho es maximizarlo”, afirmó. “Más allá de ser una fiesta local, lo hemos convertido en un evento que le da una exposición a San Juan y a Puerto Rico a nivel internacional”.

Tras 56 ediciones, desde que Rafaela Balladares decidió revivir el festejo, lo que ocurre hoy responde a un nuevo enfoque.

“Se ha transformado en una plataforma enorme para proyectar lo que es nuestra historia, tradiciones, identidad, cultura, artes. Eso nos ha permitido maximizar el impacto económico”, explicó.

PUBLICIDAD

Y es que el evento no solo provoca una catarsis colectiva, sino que mueve la economía, llena las habitaciones de las hospederías, las sillas en los restaurantes y los puestos de artesanía local.

Una gran producción

Para poder construir este gran escaparate, “se ha elevado la calidad de las presentaciones artísticas”, destacó el alcalde. “Cuando vas a una tarima, te encuentras con una producción como si fuese para un concierto: el sonido, las luces y los efectos especiales están a ese nivel”.

No es casualidad que en las últimas ediciones se hayan presentado figuras como Carlos Vives, Reik u Olga Tañón y que, este año, subirán al escenario Tommy Torres, Ednita Nazario, Pedro Capó y Juanes.

“Son artistas que, para que la ciudadanía pueda verlos, tendría que pagar un concierto; sin embargo, esos espectáculos los estamos brindando en las Fiestas de la Calle San Sebastián. Y no es tan solo que el artista llega y da un show, sino que se prepara un espectáculo”, mencionó.

Pero el crecimiento de esta plataforma también se debe a un robusto sistema de operación que logra manejar, con sus complejidades, grandes volúmenes de público en una zona residencial.

El plan, “que ha demostrado ser muy efectivo”, contempla una red de transporte colectivo, salas de emergencia para atender de manera rápida situaciones médicas, y un sistema de seguridad con más de 1,400 oficiales, coordinación con agencias federales, rutas de escape, vigilancia marítima y más de 800 cámaras con inteligencia artificial.

“Eso nos ha permitido que en un distrito histórico de unas 13 calles y en el que residen siete u ocho mil personas, podamos manejar eficazmente una cantidad que, según los estimados de la edición de 2025, sobrepasó el millón de personas”, sostuvo Romero Lugo.

PUBLICIDAD

La cultura como desarrollo económico

Todo ese andamiaje facilita que la isleta se transforme en un gran centro creativo y en una experiencia inmersiva de la cultura puertorriqueña con teatro, artes plásticas, bomba, plena, trovadores, feria de artesanías, magia y, este año, por primera vez, circo callejero.

“Las industrias creativas generan actividad económica y turismo. Hemos estado logrando y maximizando la cultura como un tema de desarrollo económico”, señaló.

En la pasada edición, por ejemplo, un estudio comisionado por el Municipio de San Juan estimó que las fiestas generaron más de $90 millones a la economía y $6 millones al fisco gubernamental.

“En el Caribe puedes encontrar muchos destinos con playa, las nuestras son hermosas, pero las Fiestas de la Calle San Sebastián son turismo educativo, cultural, que se lleva a cabo en un escenario cuyas murallas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983”, expresó.

Construir una marca

Desde la celebración de los 500 años de la ciudad, en 2022, Romero Lugo ha comenzado a desarrollar la marca San Juan. El año pasado se lanzaron iniciativas como Explora San Juan y Vive tu historia.

“Todo esto va atado a nuestro interés y visión de atraer la actividad económica por lo que somos, por lo que nos representa, por nuestras tradiciones”, reafirmó el primer ejecutivo municipal.

Ese esfuerzo se traduce en acciones concretas como el registro de logos y el nombre de la festividad, mercancía, accesorios, camisas, gorras, piezas de identidad visual y, este año, una canción oficial.

“Junto a Plenéalo se creó el jingle oficial “¡Voy pa’ la San Sebastián!”. Es un tema bien pegajoso. Sé que vamos a romper con él en la apertura, y que a la gente se le va a pegar”, comentó.

PUBLICIDAD

Un abrazo con el mundo y la diáspora

La diáspora ocupa un lugar especial en este proyecto. Para muchos puertorriqueños que viven en ciudades como Nueva York, Orlando o Atlanta, enero se convierte en la excusa perfecta para volver a casa a reencontrarse con la familia y reconectar con sus raíces. Esa emoción –dijo el alcalde– regresa también a las comunidades donde viven.

Pero ese abrazo con nuestra cultura también se extiende a todos aquellos que quieran darse la oportunidad de conocer al país.

“Queremos que las Fiestas de la Calle San Sebastián sean un referente de lo boricua, de lo que somos. Que el que quiera aprender de Puerto Rico, nuestra historia, la plena, la bomba, la trova, quién es San Sebastián, cuál es el Viejo San Juan, qué quiere decir ‘voy subiendo, voy bajando’, del misticismo, de nuestra gastronomía, que el punto de referencia, el momento idóneo y el lugar para visitarlo sea San Juan durante la celebración”, resaltó.

Y este año, las Fiestas de la Calle San Sebastián no solo se vivirán en Puerto Rico, pues cadenas de televisión de Estados Unidos transmitirán el evento.

Capacidad probada

San Juan ha demostrado que puede producir prácticamente cualquier evento cultural, creativo y económico a gran escala. Y la evidencia ya existe: activaciones internacionales como la colaboración entre Adidas y Fórmula 1 durante la residencia de Bad Bunny, la regata y los buques escuela como cierre de los 500 años de la ciudad y múltiples festivales.

“Tenemos la infraestructura, la experiencia, el peritaje y los recursos humanos y de logística”, enfatizó.

PUBLICIDAD

El primer ejecutivo municipal mira otros grandes eventos del mundo –Coachella en California, Noches del Botánico en Madrid o el Festival Presidente en República Dominicana– como inspiración de hasta dónde puede llegar San Juan.

“Todo comenzó con activaciones más pequeñas, se identificó el potencial y se maximizó. Han logrado que ese tipo de evento, actividad o festival sea conocido a nivel mundial. Nuestro interés es lograr eso: continuar elevando esto y llevarlo a los confines del mundo entero”, expuso.

Una invitación al disfrute

Romero Lugo está seguro de que, tras todo el trabajo realizado, este año las Fiestas de la Calle San Sebastián serán otro éxito e invitó al público a que confíen en la organización y las disfruten.

“Es una oportunidad única. La sensación de estar ahí, la camaradería que se disfruta, el sentido de hermandad, la gente bailando en las plazas desde temprano, las comparsas, el desfile de cabezudos, el baile de época, incluso las actividades que tienen elementos religiosos de la tradición histórica, son eventos memorables. Es algo que se debe vivir”, exhortó.