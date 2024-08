Conoce las enfermedades que se relacionan con la salud oral

La salud oral es relevante, no solo para el cuidado de los dientes y las encías, sino porque también tiene una importancia real en nuestra salud sistémica y el control de enfermedades crónicas. Esto se debe a que, una mala higiene o la falta de atención oral pueden desencadenar una serie de problemas de salud que podrían resultar peligrosos.

Para el doctor Danny Mora, patólogo maxilofacial con especialidad en cáncer de cabeza y cuello, las enfermedades orales más comunes en pacientes adultos, haciendo a un lado las caries, son la periodontitis y la gingivitis, por lo que afirmó que la salud oral va más allá de tener unos dientes hermosos, si no que es vital cuidar de ese ambiente, pues es favorable para la proliferación de microorganismos dañinos.

“Mientras más placa dental se acumula en los dientes, las bacterias siguen en aumento y es como un medio de cultivo que se mantiene por la mala higiene o no tener el cuidado necesario. Las bacterias se alojan en esa placa, y, con el tragado y la respiración, ese contagio puede ocurrir desde la cavidad oral hasta los pulmones, y pueden suscitarse enfermedades respiratorias”, afirmó el doctor.

“Existe una bacteria en particular que se aloja en las encías de las pacientes en estado de gestación y tiene una correlación directa con que esa paciente embarazada tenga su bebé a pretérmino, además, ese tipo de bacterias afecta el aumento del peso de bebé”, especificó el doctor.

“Para disminuir este tipo de bacterias, no es la pasta dental [el elemento de mayor importancia], es la técnica de cepillado y, lo más importante, es [el uso del] hilo dental. Se supone que ese hilo dental se pase después de cada comida, pero, como sabemos que en el ajetreo, muchas veces, no es posible, al menos deben hacerlo una vez en la noche, antes de dormir, para disminuir ese conteo de bacterias. También vienen otras ayudas como los enjuagues antimicrobianos, pero no son suficientes en su totalidad para reducir el conteo de bacterias”, advirtió el especialista.