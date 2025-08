Así lo detalló la neuróloga Carmen Serrano, subespecialista en trastornos de movimiento, al explicar que “este paciente no solo tiene síntomas motores, sino que también tiene síntomas no motores que se pueden presentar hasta una década o más antes de desarrollar los síntomas motores”.

No obstante, reveló que, para diagnosticar el párkinson, la lentitud de movimiento siempre debe estar presente.

“Interesantemente, no todos los pacientes con párkinson tienen el temblor en reposo, a pesar de que es el síntoma que más asociamos con la enfermedad. Tenemos que evaluar bien al paciente porque puede tener algunos de estos otros síntomas que nos indican que padece de la enfermedad”, sostuvo.

“A lo largo de la enfermedad, aparecen otros síntomas, como problemas de sueño, urinarios y de tragado, entre otros. Debemos recordar que no únicamente vamos a manejar los síntomas motores, sino también los síntomas no motores que pueden afectar la calidad de vida de nuestros pacientes”, recalcó.

Avances en el tratamiento

En pacientes más avanzados se utilizan infusiones. En estos casos, “se puede administrar el medicamento directamente al intestino o, más recientemente, contamos con un medicamento que se administra por vía subcutánea en una infusión. Eso ha sido un gran avance en términos del manejo del párkinson”, dijo. También explicó que, a medida que la enfermedad progresa, “llega un punto, para algunos pacientes, en el que los medicamentos que les estamos dando por boca no les funcionan igual, comienzan a desarrollar fluctuaciones. Es decir, que el medicamento antes estaba en una dosis [y debido a que] esa dosis no les duraba lo suficiente, comenzaban a tener períodos en los que estaban más lentos más frecuentemente”, manifestó. Asimismo, comentó que, si luego de administrar y ajustar las dosis de las medicinas esto no mejora, “estas son opciones un poco más avanzadas”, ya que brindan una absorción más efectiva y mejor respuesta. Además, aseguró que estas opciones, “no las vamos a utilizar en el paciente que se acaba de diagnosticar”.