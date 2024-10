La compañía líder en salud y bienestar Humana Inc., anunció recientemente que, por primera vez, Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. han alcanzado la máxima calificación de calidad posible otorgada por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), por su plan Medicare Advantage HMO, el cual cubre, aproximadamente, 37,000 afiliados en Puerto Rico.