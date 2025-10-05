Opinión
5 de octubre de 2025
SuplementosGuía de orientación para el beneficiario de los planes Medicare Advantage
Suscriptores
Facilitar el acceso a información clara y personalizada para quienes evalúan opciones de cubierta médica es el primer paso para tener mejor salud. (Shutterstock)

Popular Risk Services, LLC anunció el inicio de un programa para orientar al público sobre las alternativas de Medicare Advantage disponibles en Puerto Rico. En esta primera fase, representantes capacitados ofrecerán información sobre los planes de tres aseguradoras autorizadas en la isla: MCS, MMM y Triple-S.

La orientación estará disponible en 15 sucursales de Banco Popular, incluyendo Mayagüez Suau, Plaza del Caribe en Ponce, San Patricio Gallery, Campo Rico en Carolina, entre otras. El objetivo es facilitar el acceso a información clara y personalizada para quienes evalúan opciones de cubierta médica.

“Nuestro compromiso es brindar soluciones que se adapten a las necesidades de nuestros clientes en cada etapa de su vida. Tras un análisis detallado, identificamos la necesidad de recibir orientación sobre las consideraciones y opciones al escoger una cubierta de seguros de salud. Estamos implementando este programa para ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de orientarse de manera eficiente y accesible”, declaró Javier Rodríguez, presidente de Popular Risk Services.

Medicare Advantage es una alternativa al Medicare tradicional, ofrecida por compañías de seguro médico privadas, que incluye los servicios de las Partes A y B, y, usualmente, añade beneficios como medicamentos recetados y otros.

Popular Risk Services adelantó que próximamente expandirá el servicio a más sucursales.

Para más información o para coordinar una cita, llama al 787-756-9137 o al 1-844-756-9137, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., o accede a citas.popular.com.

