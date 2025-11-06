Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
75°nubes dispersas
SuplementosGuía de Universidades
Suscriptores
PRESENTADO POR
Guía de Universidades
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Adquiere una formación en salud con impacto comunitario

La Escuela de Medicina San Juan Bautista integra programas de medicina, enfermería y salud pública con iniciativas que aportan al bienestar de la comunidad

6 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
La escuela de Medicina San Juan Bautista se enfoca en la realización de investigaciones sobre la medicina comunitaria traslacional y en proveer al país médicos graduados y otros profesionales de la salud. (Suministrada)

La Escuela de Medicina San Juan Bautista, como centro educativo integrado, está enfocada en atender la salud de la comunidad. También se enfoca en la realización de investigaciones sobre la medicina comunitaria traslacional y en proveer al país médicos graduados y otros profesionales de la salud que respondan a las necesidades de las poblaciones marginadas.

La institución ofrece varios programas académicos: Medicina, maestría en Salud Pública, bachillerato en Ciencias en Enfermería, LPN-to-BSN Track —un programa académico a manera de puente de enfermería práctica a enfermería con bachillerato— y doctorado en Enfermería con especialidad en “Nurse Practitioner” en Cuidado Primario de Pacientes Adulto-Gerontológico. Además, cuenta con una División de Educación Continua.

Estos programas se enriquecen mutuamente gracias a su continua interacción, las múltiples investigaciones científicas y clínicas realizadas, y el Centro Salud y Justicia de Puerto Rico. Este programa está adscrito a la Escuela, provee servicios clínicos forenses comprensivos y se centra en las víctimas de violencia sexual.

La Escuela mantiene un dinámico programa de Medicina Comunitaria que busca promover una cultura de participación social en todos sus programas mediante la creación de espacios para el aprendizaje, la investigación, el servicio, la educación interprofesional y el refuerzo de la diversidad y la inclusión.

En su Unidad de Investigación Clínica, se llevan a cabo investigaciones en el área de tratamientos y servicios de salud que aportan al futuro de la medicina, tanto a nivel local como internacional.

Para información sobre programas y matrícula, llama al 787-743-3038 o 787-704-9266. También puedes acceder a SanJuanBautista.edu.

Tags
SuplementoBrandStudioGuía de Universidades
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: