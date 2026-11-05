Cinco becas para estudios universitarios o técnicos en Puerto Rico y Estados Unidos
Son ofrecidas por organizaciones que recibirán solicitudes hasta noviembre o diciembre de 2026
5 de noviembre de 2026 - 12:00 AM
5 de noviembre de 2026 - 12:00 AM
Al escoger la institución ideal para cursar o continuar estudios postsecundarios, además de pensar en la ubicación y los ofrecimientos académicos disponibles, un elemento clave a tomar en cuenta es el aspecto económico.
Varias organizaciones ofrecen becas para ayudar a costear la matrícula y otros gastos relacionados con los estudios universitarios o técnicos. Algunas requieren evidencia de necesidad económica, pero otras no.
A continuación, presentamos cinco becas que recibirán solicitudes hasta noviembre o diciembre de 2026.
El Fondo Familia Suárez Serrallés es administrado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y ofrece ayudas económicas suplementarias de entre $2,000 y $3,000 por estudiante.
Las ayudas están dirigidas a personas admitidas o matriculadas a tiempo completo en programas técnicos, vocacionales, certificaciones profesionales o estudios universitarios subgraduados y graduados en instituciones debidamente acreditadas.
Para solicitar, el estudiante debe:
Los interesados tienen hasta el 20 de noviembre para solicitar. Para más información, pueden escribir al correo electrónico becasydonativos@fcpr.org o acceder al enlace: https://www.fcpr.org/becasuarezserralles/
La Universidad de Puerto Rico (UPR) cuenta con el Fondo Dotal, que tiene becas disponibles para estudiantes matriculados en cualquiera de sus 11 recintos.
Los requisitos para solicitar esta beca son:
Los estudiantes tienen hasta el 17 de noviembre para solicitar. Para información adicional, pueden escribir a vpae.fondodotal@upr.edu o acceder al enlace: https://www.upr.edu/ayudas-economicas/fondo-dotal/
BigFuture es una plataforma gratuita en línea, creada por el College Board, que ayuda a los estudiantes a planificar sus estudios postsecundarios al proveer información sobre carreras, universidades y ayudas económicas. El programa de becas BigFuture incentiva a los alumnos a completar, en la plataforma, seis pasos clave de planificación universitaria y profesional, mientras cursan los grados 10, 11 y 12. Al completar cada paso, los jóvenes obtienen participaciones para los sorteos de becas. Cada mes se sortean 100 becas de $500 y dos de $40,000.
Los requisitos de elegibilidad son:
Quienes se gradúan en 2027 tienen hasta el 30 de noviembre para participar de los sorteos de becas. Hay más información en la plataforma BigFuture.org.
The Sallie Mae Fund, en colaboración con el Thurgood Marshall College Fund, seleccionará a 50 estudiantes —que estén completando estudios universitarios de dos o cuatro años, o un programa de certificación técnica o vocacional— para recibir becas de $2,500 para el año académico 2026-2027. Los estudiantes seleccionados deben encontrarse en riesgo de no poder continuar sus estudios o graduarse debido a su necesidad financiera.
Los requisitos para solicitar son:
El proceso de solicitud finaliza el 1 de diciembre. Para solicitar u obtener más información, accede: https://tmcf.org/open-scholarships/tmcf-sallie-mae-fund-completing-the-dream-gap-scholarship/
La Equitable Foundation estableció el programa de becas Equitable Excellence Scholarship para ayudar a los estudiantes que cursan el último año en escuelas secundarias públicas y planean estudiar en una universidad o colegio universitario en los Estados Unidos para el otoño de 2027. Administrado por Scholarship America, el programa otorgará hasta 100 becas renovables de $5,000.
Los requisitos de elegibilidad son:
Los interesados tienen hasta el 22 de diciembre para someter su solicitud. Para información adicional, pueden llamar al 1-855-996-2255, escribir al equitableexcellence@scholarshipamerica.org o acceder al siguiente enlace: https://scholarshipamerica.org/scholarship/equitableexcellence/
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