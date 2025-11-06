Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
75°nubes dispersas
SuplementosGuía de Universidades
Suscriptores
PRESENTADO POR
Guía de Universidades
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

EDP University lanza maestría en Diseño y Mercadeo de Modas

Es la única de su tipo en Puerto Rico

6 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
La maestría en Diseño y Mercadeo de Modas está disponible para los recintos de Hato Rey y San Sebastián. (Shutterstock)

Desde el 2006, EDP University ha impulsado el talento de sus alumnos con el nivel de grado asociado y bachillerato en Diseño de Modas Digital. Ahora, la industria exige más que habilidades; exige liderazgo y estrategia. Por ello, ha desarrollado la nueva maestría en Diseño y Mercadeo de Modas, única en Puerto Rico.

El currículo de 32 créditos está meticulosamente diseñado para convertir al egresado en el estratega de marcas que la industria necesita. Si su visión de la moda trasciende el atelier para impactar el mercado, esta nueva maestría es su plataforma de lanzamiento.

EDP University
EDP University (Suministrada)

Podrá desarrollar sus habilidades y expertise en las áreas de visual merchandising, periodismo de la moda, mercadeo de la moda y más. Además, incluye los aspectos legales en la industria de la moda y el emprendimiento en la marca. La maestría concluirá con el proyecto final, que consiste en la elaboración de una colección cápsula comercial creada en un ambiente de mentoría profesional relevante para sus carreras.

Entre los requisitos de admisión se encuentra contar con un bachillerato de una universidad acreditada, incluyendo los de cursos de diseño/ilustración, costura, patrones y textiles. De no contar con estos cursos, podrán matricularse como prerrequisitos para la maestría.

El programa está disponible para los recintos de Hato Rey y San Sebastián. EDP University ya inició el proceso de matrícula para las clases que inician en enero de 2026.

Para más información, accede a edpuniversity.edu o comunícate a través de WhatsApp, enviando un mensaje al 787-593-1375 (https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1). Saber es Poder.

Tags
SuplementoBrandStudioGuía de Universidades
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: