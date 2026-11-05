Expande tus horizontes profesionales con una maestría o doctorado

Hay momentos en que uno necesita un cambio para echar hacia adelante. Eres todo un profesional, pero sientes que debes expandir aún más tus horizontes. Los retos que presenta la vida te impulsan a abrir oportunidades que te permitan lograr posiciones con buena remuneración en empresas de alto calibre. Tal vez lo que desees es simplemente llenarte de más conocimiento y ampliar tu nivel de pensamiento. Es ahí donde debes buscar una institución de educación superior de prestigio y trayectoria, sobre todo a nivel graduado, con indicadores de calidad y excelencia.

Un indicador muy importante es que esta institución tenga acreditación o cuente con la autorización para ofrecer estudios universitarios, por medio de organismos o agencias acreditadoras reconocidas. Otro indicador es que la institución universitaria ofrezca una variedad de programas y modalidades de estudios que se adapten al ajetreado diario vivir del estudiante adulto. Todo esto y mucho más, lo encuentras en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la mejor alternativa para tus estudios graduados.

Lleva tu carrera más lejos. La Universidad Interamericana de Puerto Rico ofrece una gran variedad de maestrías y doctorados. Más de 80 maestrías presenciales, más de 30 de estas a distancia y más de 25 doctorados presenciales y tres totalmente a distancia. Hay maestrías y doctorados que se ofrecen en trimestre y otras en semestre, entre los nueve recintos universitarios que componen la Inter.

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Hay maestrías en Turismo, Administración Bancaria, Historia, Gobierno y Política Pública, Microbiología Molecular, Patología y Lenguaje y doctorados en Gestión de Sistemas Organizacionales, Trabajo Social Clínico, entre otros. También hay maestrías en Enfermería, Justicia Criminal, Gerontología Interdisciplinaria, Seguridad de la información, Educación en STEAM, Recursos Humanos, Psicología, entre otros.

El Recinto de Aguadilla, por ejemplo, ofrece programas de maestrías por trimestre en Administración de Empresa en Empresarismo Social y en Servicios de Salud (estas se ofrecen completamente en línea). Otras maestrías de Inter Aguadilla son en Ciencias en Biología, con especialidad en Biotecnología Molecular; en Consejería Psicológica con especialidad en Familia (única en Puerto Rico); en Enfermería con especialidad en Médico-Quirúrgico y en Justicia Criminal.

Continúa tus estudios graduados en la Universidad Interamericana. Matricúlate ya para el trimestre de noviembre.