UAGM amplía su oferta académica en toda la isla

La Universidad Ana G. Méndez (UAGM) continúa fortaleciendo su compromiso con la educación accesible, práctica y pertinente al mercado laboral, con una innovadora oferta académica que se extiende a sus recintos y centros universitarios en toda la isla. Esta expansión incluye programas técnicos, maestrías y grados acelerados dirigidos a estudiantes tradicionales, adultos profesionales y personas que buscan nuevas oportunidades de desarrollo.

Entre las carreras cortas, diseñadas para brindar formación técnica en menos de dos años, destacan programas únicos en distintas regiones. En Cayey y Yabucoa, se ofrece la carrera de Cosmetología – Especialista en Belleza, la cual integra destrezas para la administración efectiva del salón de belleza, higiene, seguridad y servicio al cliente. En Carolina, los estudiantes interesados en la industria de alimentos y bebidas pueden cursar Gerencia de Bebidas con Certificación en Sommelier, un programa que prepara a sus participantes para la administración, selección, compra, almacenamiento, mercadeo y ventas, entre otros.

Por su parte, el centro de Cabo Rojo ofrece la carrera en Panadería y Repostería, ideal para quienes desean emprender en el sector gastronómico. Asimismo, los centros de Barceloneta y Ponce ofrecen Pet Grooming con Entrenamiento Canino, un innovador programa enfocado en el bienestar animal y el adiestramiento responsable. En Yabucoa, Cayey y Bayamón, se suma el programa de Profesional de Uñas, que capacita en técnicas modernas de diseño y cuidado estético.

PUBLICIDAD

En el nivel de maestría, la UAGM amplía sus ofertas graduadas con programas altamente especializados y pertinentes. En Cabo Rojo, se ofrece la maestría en Enfermería; en Carolina, las maestrías en Ciencias Biomédicas y en Biotecnología Industrial, ambas centradas en la investigación científica y la innovación tecnológica; y en Santa Isabel, la maestría en Consejería Psicológica, que forma profesionales comprometidos con el bienestar emocional y social.

De otra parte, el Programa AHORA está diseñado para adultos que desean completar o continuar estudios universitarios en horarios flexibles. Incorpora nuevas alternativas en el Recinto de Cupey: el bachillerato en Terapia Respiratoria, el doctorado en Gerencia de Proyectos, el bachillerato en Enfermería y la maestría en Innovación y Emprendimiento.

Con esta diversidad de programas, la UAGM reafirma su liderazgo como la institución de mayor alcance y pertinencia en la educación superior de Puerto Rico, adaptándose a las necesidades de cada región y al dinamismo del mercado laboral.