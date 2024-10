El sufragio es “un gran compromiso social”

Hay quienes piensan que un solo voto no es trascendental para encaminar un proceso eleccionario hacia un resultado específico y, aunque están inscritos para participar de las elecciones generales, aún dudan del poder que representa el sufragio.

“Todos los que tenemos el derecho al voto, en este momento, tenemos un gran compromiso social, no solamente con las poblaciones vulnerables que tantas hay en este país: ancianos, niños y personas que pasan hambre y personas discriminadas por diversas razones”, expuso.

“Además, tenemos un compromiso con las generaciones futuras; estos niños que están levantándose y que, en este momento, no tienen la capacidad de decir una cosa u otra sobre su futuro. Pero, nosotros tenemos que asegurarnos de que esas poblaciones, esos niños, tengan un futuro como se merecen; un futuro brillante”, argumentó.

No obstante, “hay que analizar cuál es la viabilidad de las cosas que cada uno de los candidatos propone y escoger con conciencia, más allá de ideologías, más allá de cuestiones político-partidistas”.

“Aquellas personas que piensan que su voto no es importante, aquí, en Puerto Rico, se decidió no hace mucho, en el 2005, una elección por 3,000 votos. Había pasado algo similar en 1980. Así se han decidido puestos que no tienen tanta relevancia como la gobernación, pero, en alcaldías y otras posiciones, por escasos 100 votos y hasta menos”, recordó.