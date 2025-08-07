Descubre tu futuro en la estética profesional

Siempre a la vanguardia y en la búsqueda de oportunidades de estudio para los estudiantes, ICPR Junior College ha desarrollado un nuevo programa dirigido a preparar profesionales en el campo de la estética. El nuevo Programa de Especialista en Estética ofrece una oportunidad única para desarrollarte como profesional en el campo del bienestar y la belleza de la piel facial y corporal en tan solo ocho meses.

El programa está diseñado para brindarte los conocimientos y las herramientas necesarias en las áreas de bioseguridad, aparatología, química cosmética y ciencias de la piel en corto tiempo. Además, te capacita en técnicas de masajes, drenajes, depilación y tratamientos complementarios. También te educa en diversas áreas en el campo de la belleza, que te permitirán convertirte en especialista en estética.

El cuidado de la piel, la salud y la belleza se han convertido en prioridad para la vida de muchas personas. Conscientes de la importancia del autocuidado y la creciente demanda de profesionales capacitados en tratamientos estéticos, ICPR Junior College ha desarrollado un Certificado Profesional. Este cuenta con cursos como Ciencias de la Piel y Anatomía, Manipulaciones y Drenajes Corporales, Ética y Desarrollo Empresarial para que puedas emprender tu propio negocio, entre otros cursos.

A lo largo del programa, los estudiantes aprenderán a identificar los diversos tipos de piel e identificarán la rutina de cuidado y sus necesidades mediante observación clínica y el uso de equipos especializados para el análisis cutáneo. Asimismo, tendrán una formación teórica sobre neuromoduladores, donde aprenderán sobre el uso de opciones como Botox®, Xeomin® y Dysport®. Estos productos se utilizan principalmente para reducir las arrugas y para relajar los músculos.

El nuevo Programa de Especialista en Estética de ICPR Junior College te capacita para integrarte al mercado laboral: su contenido incluye una clase que proveerá la información y las herramientas requeridas para que puedas emprender tu propio negocio. Con esta formación, podrás ofrecer servicios en clínicas de estética, spas, oficinas dermatológicas, centros de bienestar o wellness o desarrollar tu propia práctica independiente.

El programa tiene una duración de ocho meses y cuenta con matrícula abierta para comenzar en septiembre en todos los recintos. Es relevante destacar que esta carrera no requiere reválida ni licencia para ejercer en Puerto Rico.