7 de agosto de 2025
76°ligeramente nublado
SuplementosHazte de una carrera
Suscriptores
PRESENTADO POR
Hazte de una carrera
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Descubre tu futuro en la estética profesional

Accede a un mundo de oportunidades con el nuevo Programa de Especialista en Estética de ICPR Junior College

5 de agosto de 2025 - 1:07 PM

Por Redacción de Suplementos
El programa de estética de ICPR Junior College El programa está diseñado para brindar los conocimientos y las herramientas necesarias en las áreas de bioseguridad, aparatología, química cosmética y ciencias de la piel en corto tiempo. (Suministrada)

Siempre a la vanguardia y en la búsqueda de oportunidades de estudio para los estudiantes, ICPR Junior College ha desarrollado un nuevo programa dirigido a preparar profesionales en el campo de la estética. El nuevo Programa de Especialista en Estética ofrece una oportunidad única para desarrollarte como profesional en el campo del bienestar y la belleza de la piel facial y corporal en tan solo ocho meses.

El programa está diseñado para brindarte los conocimientos y las herramientas necesarias en las áreas de bioseguridad, aparatología, química cosmética y ciencias de la piel en corto tiempo. Además, te capacita en técnicas de masajes, drenajes, depilación y tratamientos complementarios. También te educa en diversas áreas en el campo de la belleza, que te permitirán convertirte en especialista en estética.

El cuidado de la piel, la salud y la belleza se han convertido en prioridad para la vida de muchas personas. Conscientes de la importancia del autocuidado y la creciente demanda de profesionales capacitados en tratamientos estéticos, ICPR Junior College ha desarrollado un Certificado Profesional. Este cuenta con cursos como Ciencias de la Piel y Anatomía, Manipulaciones y Drenajes Corporales, Ética y Desarrollo Empresarial para que puedas emprender tu propio negocio, entre otros cursos.

A lo largo del programa, los estudiantes aprenderán a identificar los diversos tipos de piel e identificarán la rutina de cuidado y sus necesidades mediante observación clínica y el uso de equipos especializados para el análisis cutáneo. Asimismo, tendrán una formación teórica sobre neuromoduladores, donde aprenderán sobre el uso de opciones como Botox®, Xeomin® y Dysport®. Estos productos se utilizan principalmente para reducir las arrugas y para relajar los músculos.

El nuevo Programa de Especialista en Estética de ICPR Junior College te capacita para integrarte al mercado laboral: su contenido incluye una clase que proveerá la información y las herramientas requeridas para que puedas emprender tu propio negocio. Con esta formación, podrás ofrecer servicios en clínicas de estética, spas, oficinas dermatológicas, centros de bienestar o wellness o desarrollar tu propia práctica independiente.

El programa tiene una duración de ocho meses y cuenta con matrícula abierta para comenzar en septiembre en todos los recintos. Es relevante destacar que esta carrera no requiere reválida ni licencia para ejercer en Puerto Rico.

Descubre tu pasión y comienza a trabajar tu éxito. Para información sobre los programas académicos y el proceso de matrícula, visita los recintos deArecibo, Bayamón, Hato Rey, Manatí y Mayagüez. Llama al 1-877-751-ICPR (4277) o accede a www.icprjc.edu.

