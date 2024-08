Descubre y refuerza tus talentos en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño

La Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) es la única institución de educación superior en Puerto Rico que ofrece un bachillerato en Artes Plásticas con ocho concentraciones: Artes Gráficas, Diseño de Modas, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Educación del Arte, Escultura, Imagen y Movimiento, y Pintura. También es la única universidad en la isla cuyos programas académicos están acreditados por la National Association of Schools of Art and Design (NASAD).