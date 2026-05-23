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Alianzas estratégicas por tierra, mar y cielo

El sello local se expande a través de acuerdos clave con Islandwide, UPS, Ferries del Caribe y Air Charter Inc. para conectar a la isla con el mundo

23 de mayo de 2026 - 8:42 PM

Por Redacción de Suplementos
La presencia de la producción local se consolida a nivel logístico. (Suministrada)

La Asociación Hecho en Puerto Rico consolida la presencia de la producción local a nivel logístico mediante acuerdos que llevan la marca puertorriqueña a trascender fronteras geográficas por todas las vías de transporte:

Por tierra: La alianza con Islandwide y UPS garantiza la infraestructura de distribución del Marketplace de la asociación. Islandwide gestiona la logística de las entregas de compras a nivel local en Puerto Rico, mientras que UPS asume la transportación y entrega de los pedidos dirigidos hacia Estados Unidos.

Por mar: La empresa Ferries del Caribe, líder en transporte marítimo entre Puerto Rico y la República Dominicana, fue reconocida formalmente como una empresa 100 % puertorriqueña por Hecho en Puerto Rico. Para sellar esta alianza, la embarcación Kydon exhibe en su estructura un sello gigante de Hecho en Puerto Rico de aproximadamente 10 pies de diámetro. Asimismo, la empresa se comprometió con el desarrollo económico local al adquirir en Puerto Rico la totalidad de los alimentos, productos y servicios que se consumen a bordo.

Por cielo: El sello alza vuelo a través de una colaboración con Air Charter Inc. (aerolínea nativa de mayor crecimiento que opera como Air Flamenco y Flamenco Cargo). Una de sus aeronaves comerciales fue rotulada con el sello de Hecho en Puerto Rico, convirtiéndose en la embajadora aérea de la producción local en la cuenca del Caribe y posicionando a Puerto Rico como un sólido HUB de logística regional.

Con estas alianzas, la asociación busca continuar expandiendo la presencia de productos y servicios puertorriqueños y fortalecer las oportunidades de exportación para empresas locales.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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