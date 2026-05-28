Café Tres Soles es cultura, es tradición

“El que conoce su semilla, no le teme a la cosecha”

La excelencia no tiene que importarse, nace aquí, con carácter, espíritu y fuego en la sangre.

En las montañas de Puerto Rico, donde el aroma del café se mezcla con la historia y la tradición de nuestra tierra, Café Tres Soles continúa consolidándose como una de las marcas favoritas del pueblo puertorriqueño.

Para nosotros es un inmenso orgullo saber que los productos hechos en Puerto Rico son respaldados y valorados por nuestra gente, demostrando que aquí se crean productos de clase mundial con identidad propia.

Detrás de Café Tres Soles se encuentran los hermanos Balasquide Odeh; una bióloga, una doctora y un ingeniero, jóvenes puertorriqueños unidos por un mismo propósito: preservar y elevar la tradición cafetalera de Puerto Rico.

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Lo que comenzó como una pasión familiar se convirtió en una marca que honra las enseñanzas de quienes ya no están físicamente con nosotros, pero que dejaron como legado el arte ancestral del tueste a leña.

Ese compromiso con la calidad, la autenticidad y nuestras raíces llevó a Café Tres Soles a ser reconocido como uno de los mejores cafés de Puerto Rico, un logro que refleja el esfuerzo, la disciplina y el amor con el que cada producto es elaborado.

Hoy, damos un nuevo paso en nuestra historia con la presentación oficial de D’Tormenta, un licor prémium de café elaborado con café puertorriqueño de la más alta calidad y una receta exclusiva que combina elegancia, carácter y sofisticación.

Su nombre D’Tormenta nace en honor a nuestra Yegua “Tormenta”, símbolo de fuerza, elegancia y presencia. Fino, elegante y firme de carácter, así definimos esta nueva creación que representa el espíritu de Café Tres Soles.

Cada botella ha sido diseñada intensa y refinada, donde el sabor del mejor café se transforma en una expresión prémium digna de Puerto Rico.

Más que un lanzamiento, D’Tormenta representa nuestra evolución como marca y nuestro compromiso de continuar innovando sin perder nuestras raíces. Es un homenaje a nuestra tierra, a nuestra cultura cafetalera y al orgullo de producir en Puerto Rico.

Y, como parte de ese crecimiento, nos encontramos desarrollando y remodelando nuestra nueva sede en Jayuya —corazón del café puertorriqueño.

Este espacio será mucho más que una finca; será un destino agroturístico y una experiencia cultural donde los visitantes podrán conocer de cerca el proceso completo del café, desde la recogida del fruto hasta el tradicional tueste a leña que distingue nuestra marca.

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La nueva Hacienda Tres Soles abrirá sus puertas como un lugar de encuentro para quienes aman el café o la tradición y la esencia de Puerto Rico, permitiendo que nuevas generaciones conozcan y vivan la verdadera cultura cafetalera de nuestra isla.

Café Tres Soles representa algo más grande que el café. Representa a la juventud de Puerto Rico plantándose firme en su tierra, apostando a lo que la isla produce, honrando a sus ancestros y mirando con valentía hacia el futuro.

Somos prueba de que la excelencia no tiene que importarse; nace aquí, en estas montañas, con estas manos y con este fuego.

Gracias Puerto Rico por abrirnos las puertas de sus hogares, por apoyar lo nuestro y por convertir a Café Tres Soles en parte de sus mejores momentos. Este reconocimiento y cada nuevo logro también les pertenecen a ustedes. Café Tres Soles premiados por nuestra pasión, inspirados por el futuro. Más que una marca, Café Tres Soles es cultura, es tradición; es Puerto Rico en su mejor expresión.