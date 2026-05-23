Conectar es abrir puertas

La Asociación Hecho en Puerto Rico continúa fortaleciendo su comunidad empresarial mediante Conectando Contigo, una iniciativa mensual de networking diseñada para fomentar relaciones comerciales y oportunidades de colaboración entre socios.

Los encuentros se realizan en instalaciones en el HUB de Hecho en Puerto Rico en Plaza Las Américas o de empresas socias. Este año comenzaron con una edición especial de Octavitas en el Hipódromo Camarero, donde se llevó a cabo la primera edición de la Copa Hecho en Puerto Rico, una carrera hípica simbólica disputada exclusivamente por yeguas nativas como muestra del respaldo a lo local.

Además del Hipódromo Camarero, la asociación ha trasladado este evento de confraternización comercial a las sedes de otras importantes empresas socias como Islandwide y Seguros Múltiples.

La iniciativa busca que los socios se conozcan, identifiquen oportunidades de negocio y promuevan la sustitución de importaciones mediante alianzas entre empresas puertorriqueñas.

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Además de servir como espacio de confraternización, los eventos ofrecen herramientas e información valiosa para el crecimiento empresarial.

Como parte de las acciones dirigidas a fortalecer el ecosistema empresarial local, la asociación también impulsa otros eventos e iniciativas de alto impacto. Entre ellos está el Torneo de Golf, un evento deportivo y de networking que reunió a socios y aliados estratégicos para fortalecer relaciones comerciales y respaldar la misión de Hecho en Puerto Rico.

De igual forma, la organización celebró la Gala 115 Años, una actividad histórica que conmemoró sus 115 años de trayectoria resaltando su impacto en el desarrollo económico y empresarial de Puerto Rico.

Otras de las iniciativas destacadas fue el PR Open, realizada en alianza con la Cámara de Comercio de Puerto Rico y ASORE, con el objetivo de promover oportunidades de negocio, colaboración y crecimiento para las empresas locales.