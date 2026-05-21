Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
SuplementosHecho en Puerto Rico
Suscriptores
PRESENTADO POR
Hecho en Puerto Rico
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

Criolite fortalece su presencia en Puerto Rico

Es la única empresa en Puerto Rico que ofrece alimentos categorizados por padecimientos de salud con etiquetas nutricionales revisadas y aprobadas por dietistas certificados

21 de mayo de 2026 - 1:30 PM

Por Redacción de Suplementos
Chef Rosa M. García (Suministrada)

La empresa puertorriqueña Criolite Corp., establecida en 2010, y fundada por la chef Rosa M. García, anunció una nueva etapa de crecimiento y expansión en Puerto Rico con la llegada de sus comidas nutritivas congeladas a supermercados a través de la isla, acercando las opciones balanceadas y prácticas a más hogares puertorriqueños.

Como parte de esta expansión, tres alternativas de comidas de Criolite estarán disponibles en distintas cadenas de supermercados, todas con el endoso oficial —desde el 2019— de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes.

Actualmente, Criolite es la única empresa en Puerto Rico que ofrece alimentos categorizados por padecimientos de salud con etiquetas nutricionales revisadas y aprobadas por dietistas certificados.

El capitán de los Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional, Evander Ortiz, junto a Jesús Ortiz, compartieron cómo incorporar las comidas de Criolite en la alimentación de su equipo ha representado una alternativa práctica para optimizar el tiempo, mantener una nutrición balanceada y disfrutar de comida sabrosa y conveniente.

La visión de Criolite responde, además, a una tendencia global conocida como food as medicine, donde la alimentación se reconoce como una herramienta clave para la prevención y el bienestar. Para la chef Rosa García, este enfoque ha sido parte del ADN de la empresa desde sus inicios.

Para más información, visita www.criolitepr.com o llama al 787-486-8649.

Tags
SuplementoBrandStudioHecho en Puerto Rico
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
jueves, 21 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: