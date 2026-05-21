Criolite fortalece su presencia en Puerto Rico

La empresa puertorriqueña Criolite Corp., establecida en 2010, y fundada por la chef Rosa M. García, anunció una nueva etapa de crecimiento y expansión en Puerto Rico con la llegada de sus comidas nutritivas congeladas a supermercados a través de la isla, acercando las opciones balanceadas y prácticas a más hogares puertorriqueños.

Como parte de esta expansión, tres alternativas de comidas de Criolite estarán disponibles en distintas cadenas de supermercados, todas con el endoso oficial —desde el 2019— de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes.

Actualmente, Criolite es la única empresa en Puerto Rico que ofrece alimentos categorizados por padecimientos de salud con etiquetas nutricionales revisadas y aprobadas por dietistas certificados.

El capitán de los Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional, Evander Ortiz, junto a Jesús Ortiz, compartieron cómo incorporar las comidas de Criolite en la alimentación de su equipo ha representado una alternativa práctica para optimizar el tiempo, mantener una nutrición balanceada y disfrutar de comida sabrosa y conveniente.

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La visión de Criolite responde, además, a una tendencia global conocida como food as medicine, donde la alimentación se reconoce como una herramienta clave para la prevención y el bienestar. Para la chef Rosa García, este enfoque ha sido parte del ADN de la empresa desde sus inicios.