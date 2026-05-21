Estrecha lazos con sus socios

Con el propósito de mantenerse cerca de sus miembros y maximizar las alianzas de negocios, la asociación realiza de forma continua visitas periódicas a sus socios.

Estos encuentros buscan conocer de primera mano las necesidades de las empresas, orientarlas sobre los beneficios y servicios de su afiliación, y actuar como entes facilitadores para conectar a unos socios con otros.

De forma complementaria, y en una alianza estratégica con el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), se mantiene la producción de la serie de videos titulados “Detrás del Sello”, transmitida a través de la plataforma YouTube y en las redes sociales de la asociación.

Laboratorios Borinquen recibió la visita de representantes de la organización. (Suministrada)

Esta serie audiovisual sirve como testimonio del esfuerzo y resiliencia del empresariado local, y destaca la calidad y creatividad de los productos y servicios hechos en la isla.