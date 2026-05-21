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Hecho en Ponce impulsa incentivos exclusivos para el empresarismo sureño

Una nueva ordenanza municipal otorga descuentos en costos operacionales a las empresas socias establecidas en la Ciudad Señorial

21 de mayo de 2026 - 3:03 PM

Por Redacción de Suplementos
El presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico, Mateo Cidre; y la alcaldesa de Ponce, Marlese A. Sifre Rodríguez, en la aprobación ordenanza municipal por parte de la Legislatura Municipal de Ponce. (Suministrada)

La Asociación Hecho en Puerto Rico celebró la aprobación del incentivo contributivo Hecho en Ponce, una iniciativa impulsada por el Municipio Autónomo de Ponce para apoyar las empresas socias de la organización.

La medida concede un 10 % de descuento directo en el pago de patentes municipales, arbitrios de construcción y contribuciones al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a todos los socios activos de la Asociación Hecho en Puerto Rico que operen o se establezcan en dicho municipio.

El programa forma parte de la iniciativa Ponce Invest, integrada en el plan estratégico de desarrollo económico Ponce Onboarding.

Al combinarse con otros incentivos municipales para zonas de desarrollo o propiedades en desuso, los socios aplicables pueden alcanzar hasta un 75 % de exención contributiva combinada, siempre y cuando la producción del bien o la prestación del servicio ocurra estrictamente dentro de los límites territoriales de Ponce.

“Este logro es resultado directo del diálogo y la colaboración entre Hecho en Puerto Rico y el Municipio de Ponce”, expresó Mateo Cidre, presidente de la asociación.

La alcaldesa de Ponce, Marlese A. Sifre Rodríguez, destacó que la medida busca crear un ambiente favorable para que las empresas locales crezcan, innoven y generen empleos desde la Ciudad Señorial.

La asociación espera que otros municipios adopten iniciativas similares para continuar fortaleciendo la economía local. “Es algo que quisiera que los otros 77 municipios emularan”, enfatizó Cidre.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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