Hecho Pa’l Éxito impulsa al empresario local

Bajo la presidencia de Mateo Cidre, la asociación ha redoblado sus esfuerzos de apoyo a los miembros, especialmente en áreas de capacitación, evidenciado por el lanzamiento, el pasado marzo, de la iniciativa Hecho Pa’l Éxito, una plataforma educativa enfocada en el crecimiento y desarrollo de las empresas locales.

El lanzamiento comenzó con una alianza estratégica con la organización sin fines de lucro Grupo Guayacán, reconocida por sus programas de aceleración y desarrollo empresarial.

Mediante este acuerdo, los socios acceden a una tarifa especial para cursar cuatro módulos educativos fundamentales (Negocios de Familia, Ventas y Mercadeo, Finanzas y Capital Humano) basados en el exitoso programa Guayacán Venture Accelerator.

“Hecho Pa’l Éxito nace con el objetivo de brindar herramientas concretas a nuestros empresarios para prepararse para su próxima etapa de crecimiento”, expresó Cidre.

La iniciativa también incluye una alianza con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) enfocada en fortalecer las capacidades de exportación de los empresarios locales.

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A través de talleres especializados de preparación y orientación logística, se capacita a los socios para participar activamente en misiones comerciales y actividades de capacitación relacionadas con mercados estratégicos como República Dominicana, Florida, Texas, España y Colombia.