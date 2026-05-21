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Hecho Pa’l Éxito impulsa al empresario local

El programa educativo apuesta a la capacitación, la mentoría y la expansión internacional de las empresas puertorriqueñas

21 de mayo de 2026 - 2:48 PM

Por Redacción de Suplementos
Laura Cantero, directora ejecutiva de Grupo Guayacán; y Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico. (Suministrada)

Bajo la presidencia de Mateo Cidre, la asociación ha redoblado sus esfuerzos de apoyo a los miembros, especialmente en áreas de capacitación, evidenciado por el lanzamiento, el pasado marzo, de la iniciativa Hecho Pa’l Éxito, una plataforma educativa enfocada en el crecimiento y desarrollo de las empresas locales.

El lanzamiento comenzó con una alianza estratégica con la organización sin fines de lucro Grupo Guayacán, reconocida por sus programas de aceleración y desarrollo empresarial.

Mediante este acuerdo, los socios acceden a una tarifa especial para cursar cuatro módulos educativos fundamentales (Negocios de Familia, Ventas y Mercadeo, Finanzas y Capital Humano) basados en el exitoso programa Guayacán Venture Accelerator.

“Hecho Pa’l Éxito nace con el objetivo de brindar herramientas concretas a nuestros empresarios para prepararse para su próxima etapa de crecimiento”, expresó Cidre.

La iniciativa también incluye una alianza con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) enfocada en fortalecer las capacidades de exportación de los empresarios locales.

A través de talleres especializados de preparación y orientación logística, se capacita a los socios para participar activamente en misiones comerciales y actividades de capacitación relacionadas con mercados estratégicos como República Dominicana, Florida, Texas, España y Colombia.

“También estamos trabajando en los Hecho en Puerto Rico Sessions que serán como una especie de TED Talks con líderes exitosos para inspirar y compartir experiencias y con temas relevantes para socios”, explicó Cidre.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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