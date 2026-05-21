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Su norte es la excelencia

Con una visión centrada en el servicio y la calidad, la empresa continúa evolucionando como curadora de sosluciones que fortalecen organizaciones y maximizan el impacto social

21 de mayo de 2026 - 1:41 PM

Por Redacción de Suplementos
Carmen (“Mely”) Torres, Chief Visionary Officer en On Point Strategy. (Suministrada)

On Point Strategy nació con un propósito claro: servir con excelencia, fortalecer organizaciones y generar impacto real en las comunidades.

Desde nuestros inicios, han acompañado a agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y entidades privadas en la gestión responsable de fondos federales, cumplimiento regulatorio, recuperación ante desastres, capacitación, asistencia técnica y optimización de procesos.

Su historia ha estado marcada por la convicción de que detrás de cada proyecto hay personas, comunidades y oportunidades de transformación. Por eso, se definen como curadores de soluciones: aliados estratégicos que combinan experiencia, innovación y compromiso humano para transformar desafíos complejos en resultados sostenibles.

Hoy siguen evolucionando con herramientas como Impact Visibility Hub y FundIntel360, integrando inteligencia artificial, analítica y visibilidad operacional para fortalecer la toma de decisiones.

En OPS creen que el verdadero impacto ocurre cuando la experiencia y el compromiso humano se convierten en soluciones para las comunidades.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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