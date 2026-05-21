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Puerto Rico Cardiology: más que cardiología, un compromiso con Puerto Rico

Con nuevas oficinas en Manatí y San Juan, reafirma su misión de acercar los servicios cardiovasculares de excelencia a más comunidades

21 de mayo de 2026 - 2:21 PM

Por Redacción de Suplementos
Dr. Juan J. Nieves-Rivera y Dr. Félix Álvarez-Hernández. (Suministrada)

Hace cinco años, en Hatillo, nació Puerto Rico Cardiology con una misión clara: ofrecer atención cardiovascular de excelencia combinando rigor científico, tecnología avanzada y un trato profundamente humano. La práctica fue fundada por el Dr. Juan J. Nieves-Rivera y el Dr. Félix Álvarez-Hernández, dos médicos puertorriqueños que decidieron apostar por Puerto Rico.

Lo que comenzó con un equipo de apenas tres empleados y una sola oficina, hoy se ha convertido en una organización con más de veinte profesionales comprometidos con brindar el más alto nivel de atención cardiovascular. El crecimiento de Puerto Rico Cardiology ha sido sostenido y fundamentado en la confianza de sus pacientes, así como en una visión centrada en la excelencia clínica y la prevención. Actualmente, la práctica cuenta con un equipo de tres cardiólogos que fortalece la capacidad clínica y amplía el acceso a servicios especializados.

Puerto Rico Cardiology ofrece atención integral en cardiología general, manejo de fallo cardíaco, hipertensión arterial y pulmonar, arritmias cardíacas, evaluaciones prequirúrgicas, dolor de pecho y control de colesterol, entre otros servicios. Además, integra estudios diagnósticos cardiovasculares como ecocardiogramas, electrocardiogramas, monitores Holter, estudios vasculares y pruebas de esfuerzo, permitiendo una evaluación completa y coordinada del paciente en un mismo centro.

Como parte de su crecimiento, la práctica expandirá su presencia con dos nuevas oficinas: una en Manatí junto al Dr. Steven García Santiago y otra en San Juan con el Dr. William Redondo Menicucci. Esta expansión busca acercar los servicios cardiovasculares especializados a más comunidades y continuar elevando el estándar de atención médica en Puerto Rico.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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