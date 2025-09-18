Air Master Windows and Doors ofrece productos diseñados para resistir los embates de la naturaleza
Tiene un laboratorio de pruebas donde se evalúa la resistencia a los impactos de cada producto
18 de septiembre de 2025 - 11:20 AM
En el Caribe la temporada de huracanes es una realidad que cada año nos recuerda la importancia de estar listos. La seguridad de tu familia y la protección de tu hogar no deben dejarse al azar.
En Air Master Windows and Doors trabajan día a día para ofrecer productos diseñados específicamente para resistir los embates de la naturaleza y garantizar tu tranquilidad.
Las puertas y ventanas de Air Master cumplen estrictamente con los códigos de construcción de Puerto Rico y con los más altos estándares de la industria.
Es la única empresa en el Caribe con su propio laboratorio de pruebas, donde cada producto es evaluado en resistencia a impacto, infiltración de agua y presiones de viento de huracán categoría 5. Esta capacidad única le permite asegurar que cada solución está preparada para enfrentar condiciones extremas.
En Air Master Windows and Doors integran seguridad, diseño moderno y eficiencia energética en cada línea de productos. Sus vidrios Cool G, además de ofrecer protección y seguridad, contribuyen a reducir hasta un 30 % el consumo de energía eléctrica gracias a su tecnología eficiente.
La verdadera tranquilidad comienza con la preparación. Confía en la experiencia y compromiso de Air Master Windows and Doors.
Para información, accede a www.airmasterwindows.com.
