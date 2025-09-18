Opinión
18 de septiembre de 2025
79°lluvia ligera
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Beneficios de sellar el techo con silicón 100 % antes de la llegada de una tormenta o huracán

WA Roofing Expert Consultant, LLC te orienta

18 de septiembre de 2025 - 11:22 AM

Por Redacción de Suplementos
William Agosto, dueño y presidente de WA Roofing Expert Consultant, LLC. (Suministrada)

Si el techo está sellado correctamente con silicón 100 %, lo proteges contra daños costosos que una tormenta o huracán podrían causar.

  1. Protege la estructura de las filtraciones de agua: Mantiene en buen estado la superficie del techo al crear una barrera impermeable que evita la penetración del agua de lluvia y la salinidad, reduciendo así el riesgo de filtraciones y goteras. Evita que el exceso de humedad debilite la estructura durante las lluvias intensas.
  2. Resiste vientos fuertes: El silicón 100 % se adhiere con fuerza y no se despega fácilmente, incluso bajo las ráfagas del huracán.
  3. Mayor elasticidad y durabilidad a largo plazo: Su capacidad de expandirse y contraerse con los cambios de temperatura evita que se agriete o se desprenda, como resultado, el material dura más a largo plazo.
  4. Mejora la eficiencia térmica: Resiste rayos UV y condiciones extremas, manteniendo la protección del techo incluso después de la tormenta. Algunos selladores con color claro ayudan a reflejar el calor, reduciendo el estrés en el techo y reduciendo la sensación de calor en el interior del hogar. Por lo tanto, la casa se sienta más fresca.
  5. Ahorro en reparaciones: Al evitar filtraciones se previenen los daños secundarios y se reducen problemas como moho, corrosión y deterioro de pintura o plafones en el interior. 

WA Roofing Contractors Expert Consultant, LLC es un contratista certificado por DACO y en aplicación de sellado de techo y pintura exterior para residencias, condominios y edificios comerciales.

La empresa ofrece servicio en toda la isla con financiamiento disponible y orientación personalizada. Inspecciona tu propiedad en menos de cinco días y, el mismo día, recibes la cotización gratis.

Separa tu cita por WhatsApp al 787-628-6610, llama al 939-777-6610 o visita waroofingpr.com/contacto. Síguelos en sus redes sociales: Facebook/WARoofingpr, Instagram/waroofingpr/ y Threads/@waroofingpr

