Comisionada de Seguros exhorta a revisar las pólizas

Además de los planes habituales para la temporada de huracanes, la revisión de las pólizas y todos los aspectos relacionados con la cubierta de seguros, se convierte en un asunto prioritario antes de surgir una amenaza ciclónica.

Eso incluye, validar la efectividad del contrato, conocer los deducibles correspondientes a eventuales pérdidas ocasionadas por un sistema atmosférico, limitaciones, penalidades y exclusiones, entre otros asuntos importantes.

Para comenzar, se recomienda dialogar con el productor de seguros para confirmar que los límites en la cubierta sean apropiados y que “reflejen el costo actual de reconstrucción o reposición de la propiedad, particularmente si se han realizado mejoras, remodelaciones o ampliaciones a la misma”.

Así lo afirmó la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, comisionada de Seguros de Puerto Rico, al señalar la importancia de constatar que “estructuras adicionales, tales como terrazas, marquesinas, piscinas, placas solares o cisternas, estén adecuadamente aseguradas”.

PUBLICIDAD

Efectividad de la póliza

Otro de los aspectos a evaluar es que la póliza esté activa y “al día”.

Además, el asegurado debe estar atento a los deducibles aplicables a posibles pérdidas por un ciclón y sus efectos, tales como vientos u otros riesgos cubiertos.

“Comprender estos términos, antes de una emergencia, permite tomar decisiones informadas y adoptar medidas de manejo de riesgos para aquellas pérdidas, situaciones o bienes que no estén cubiertos por la póliza”, expresó.

“Por ello es importante estudiar la póliza en conjunto con el productor de seguros o representante autorizado para comprender adecuadamente las cubiertas, limitaciones, penalidades de coaseguro y exclusiones”, recalcó.

Cubierta contra inundaciones

Según la funcionaria, otro dato importante es que gran parte de las pólizas de vivienda no incluyen cubierta contra huracanes.

Por eso, aconsejó “hablar con el productor de seguros” sobre la posibilidad de adquirir este tipo de respaldo, particularmente, si la estructura está ubicada en una “zona susceptible a este riesgo”.

Destacó que “los consumidores pueden orientarse sobre alternativas complementarias, incluyendo seguros paramétricos”.

Esto puede facilitar una respuesta rápida “ante determinados eventos previamente definidos en la póliza y, complementar las estrategias de protección frente a riesgos de inundaciones y otros eventos atmosféricos”.

Inventario de pertenencias

De otra parte, aconsejó realizar un inventario de las pertenencias en el hogar, en caso de que la emergencia ocasione daños materiales. “Esta lista hará más fácil el proceso de reclamación”.

Para complementar el listado, se recomienda documentar con fotografías y vídeos actualizados de la casa o negocio. Esto, antes del inicio de la temporada.

PUBLICIDAD

“Esta documentación puede ayudar a demostrar la condición de la propiedad antes de una pérdida y facilitar el proceso de ajuste de una reclamación”, acotó.

Accesibilidad de la póliza

Conservar una copia digital de la póliza en un lugar seguro y accesible, es otra de las recomendaciones importantes cuando se trabaja en la preparación para la época de huracanes.

En tanto, el asegurado deberá conocer la manera de contactar la aseguradora pues “ayudará a avanzar en el proceso de presentar la reclamación. Así que, “guarde en el teléfono celular los números de emergencia de la aseguradora y del agente o productor de seguros”, dijo.

“También es recomendable conservar copias electrónicas de documentos importantes tales como, pólizas, endosos, inventarios, fotografías, vídeos y recibos, preferiblemente en la nube o en una ubicación segura fuera de la propiedad asegurada”, sostuvo.

Dueños de negocio

En el caso de negocios, según la comisionada, “es aconsejable revisar si cuentan con cubierta para interrupción de negocios, gastos extraordinarios y otras cubiertas que puedan ayudar a mantener las operaciones o mitigar el impacto económico de una emergencia”.

Igualmente, mencionó la necesidad de evaluar los planes de continuidad operacional, a fin de “estar mejor preparados ante un evento atmosférico”.

También alentó a los dueños de comercios para que se orienten sobre alternativas complementarias.

Eso incluye, seguros paramétricos que “pueden proveer pagos basados en parámetros previamente establecidos relacionados con la intensidad o características de un evento atmosférico”.

Según la funcionaria, esto facilitará el acceso a liquidez para atender gastos operacionales, además de apoyar la continuidad del negocio “luego de un evento cubierto”.

PUBLICIDAD

Reclamaciones

Tras el evento atmosférico, el asegurado tendrá que comunicarse “lo antes posible” con su compañía de seguros o productor de seguro, para presentar una reclamación.

Antes de hacer la gestión, deberá tener “a la mano” su número de póliza, nombre, dirección y número de teléfono para presentar su reclamación.

Asimismo, tendrá que “explicar lo sucedido y preparar una lista de todos los bienes dañados. Tomar fotos y vídeo puede ayudar significativamente para propósitos de la reclamación”.

“En caso de daños, es importante guardar los recibos de todas las reparaciones temporeras, gastos razonables para proteger la propiedad y artículos nuevos que compre, ya que pueden servir como evidencia al momento de presentar una reclamación”, manifestó.

Finalmente, reconoció que la mejor preparación ocurre antes de que exista una amenaza.

“Nuestra Oficina exhorta a los consumidores a no esperar a que se anuncie una tormenta o huracán para revisar las pólizas, confirmar las cubiertas y aclarar cualquier duda con el agente o productor de seguros”, advirtió.

“Estar debidamente asegurado no debe verse como un gasto, sino como una herramienta esencial para proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias y negocios puertorriqueños”, concluyó.