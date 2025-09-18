Opinión
18 de septiembre de 2025
79°lluvia ligera
SuplementosHuracanes
Suscriptores
Huracanes
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Cómo aprovechar al máximo la batería Tesla

Bright Panel comparte “tips” prácticos

18 de septiembre de 2025 - 11:13 AM

Por Redacción de Suplementos
El uso eficiente de lasTesla Powerwall garantiza que, en cada apagón, tu familia tenga luz, seguridad y tranquilidad. (Suministrada)

1.⁠ ⁠Prioriza lo esencial: En un apagón, evita prender equipos de alto consumo (secadora, estufa eléctrica, aire central, etc.). Concéntrate en la nevera, luces, internet, abanicos y los equipos médicos que vayas a necesitar.

2.⁠ ⁠Ajusta el consumo en la noche: Recuerda que en la noche no tienes producción solar. Trata de bajar el consumo para que la batería aguante hasta la mañana siguiente.

3.⁠ ⁠Aprovecha el día para recargar: Si tienes placas solares, la batería puede recargarse durante el día. Usa los enseres de mayor consumo (como microondas y lavadoras) solo en esas horas de luz solar, nunca en la noche.

4.⁠ ⁠Monitorea desde la app Tesla: Abre la aplicación y verifica en tiempo real cuánta carga queda y cómo se está consumiendo. Eso te ayuda a tomar decisiones rápidas.

5.⁠ ⁠Activa el modo ahorro, de ser necesario. La batería tiene la opción de “Backup Only” o “Ahorro”. Úsala para que toda la energía se guarde y solo se consuma en lo más vital.

6.⁠ ⁠Evita el consumo fantasma. Desconecta los cargadores, extensiones o equipos que no se están utilizando. Aunque parezca pequeño, ese consumo suma bastante a la hora del apagón.

7.⁠ ⁠Controla el uso del aire acondicionado. El aire central o mini split gasta bastante. Ajusta la temperatura y limita las horas de uso para que la batería no se descargue rápido.

8.⁠ ⁠Monitorea las horas de respaldo: La app Tesla te muestra cuántas horas de energía te quedan según tu consumo actual. Revisa ese indicador y organiza el uso de la batería de forma inteligente.

Con estos consejos, le sacas el jugo a tu Tesla Powerwall, y garantizas que, en cada apagón, tu familia tenga luz, seguridad y tranquilidad.

Si aún no tienes tu equipo, Bright Panel lo instala en 30 días o menos.
Si aún no tienes tu equipo, Bright Panel lo instala en 30 días o menos. (Suministrada)

Pásenla seguros, ¡pásenla Bright! Para información, llama al 787-230-0019 o accede a www.brightpanelpr.com.

BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
