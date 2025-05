Cómo hacer la limpieza del hogar de forma segura

Cuidado con la electricidad

Lo mismo sucede con las unidades de aire acondicionado que, “deben ser ancladas y siguen siendo un sistema que tiene electricidad. Si no están bien ancladas, se van a mover, se pueden desconectar, no solamente de la parte de refrigeración sino también de la eléctrica. Lo mismo pasa con el sistema fotovoltaico”, sostuvo.

No obstante, después de un evento atmosférico, “puedes tener el techo lleno de agua porque se taparon los drenajes a causa de ramas, hojas y otros objetos. De ser así, aconsejo que llames a un profesional, porque existe la posibilidad de un riesgo de electrocución, si el techo está lleno de agua y tienes un sistema eléctrico ahí. No debes tocar nada, ni antes ni después”, advirtió.

“No tendrás ningún riesgo, siempre y cuando no toques debajo de estas placas, que no toques el sistema, sino hacerlo por encima. Pero, siempre se recomienda que lo haga un profesional. Si no tienes experiencia, no sabes lo que estás tocando. Lo ideal es que llames a quien lo instaló para que se mantenga la integridad del sistema”, agregó.