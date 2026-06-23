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Cómo prepararse para la falta de agua

Una de las recomendaciones más importantes es mantener una reserva adecuada de agua potable para enfrentar interrupciones inesperadas con tranquilidad y seguridad

23 de junio de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
STS ofrece servicio las 24 horas a residencias, comercios, industrias y entidades gubernamentales, incluyendo llenado de cisternas y respuesta ante emergencias relacionadas con huracanes, sequías, averías y apagones. (Suministrada)

Cada año, la temporada de huracanes representa uno de los mayores retos para los puertorriqueños.

Más allá de los fuertes vientos y las lluvias, las interrupciones en el servicio de energía eléctrica y el suministro de agua potable pueden afectar hogares y negocios durante días.

Una de las recomendaciones más importantes es mantener una reserva adecuada de agua potable para enfrentar las interrupciones inesperadas con tranquilidad y seguridad. En el caso de restaurantes, centros de cuidado para niños o envejecientes, hospitales, farmacéuticas y otras operaciones, contar con acceso confiable de agua potable puede marcar la diferencia entre continuar funcionando o detener toda actividad. Identificar un proveedor de agua potable confiable y capaz de suplir en el momento preciso y de llegar al lugar necesario para reabastecer el tanque o cisterna, es esencial.

Desde 2007, STS se ha dedicado al transporte y entrega de agua potable a granel en todo Puerto Rico.

La empresa ofrece servicio las 24 horas a residencias, comercios, industrias y entidades gubernamentales, incluyendo llenado de cisternas y respuesta ante emergencias relacionadas con huracanes, sequías, averías y apagones. Cuenta con una flota de camiones tanque certificados por el Departamento de Salud y sistemas tecnológicos de monitoreo y coordinación de rutas en tiempo real para atender rápidamente las necesidades de sus clientes a través de la isla.

Para información, llama a STS (Snow Trucking Services) al 787-301-AGUA (2482) o escribe a info@snowtruckingpr.com.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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