Cómo prepararse para la falta de agua

Cada año, la temporada de huracanes representa uno de los mayores retos para los puertorriqueños.

Más allá de los fuertes vientos y las lluvias, las interrupciones en el servicio de energía eléctrica y el suministro de agua potable pueden afectar hogares y negocios durante días.

Una de las recomendaciones más importantes es mantener una reserva adecuada de agua potable para enfrentar las interrupciones inesperadas con tranquilidad y seguridad. En el caso de restaurantes, centros de cuidado para niños o envejecientes, hospitales, farmacéuticas y otras operaciones, contar con acceso confiable de agua potable puede marcar la diferencia entre continuar funcionando o detener toda actividad. Identificar un proveedor de agua potable confiable y capaz de suplir en el momento preciso y de llegar al lugar necesario para reabastecer el tanque o cisterna, es esencial.

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Desde 2007, STS se ha dedicado al transporte y entrega de agua potable a granel en todo Puerto Rico.

La empresa ofrece servicio las 24 horas a residencias, comercios, industrias y entidades gubernamentales, incluyendo llenado de cisternas y respuesta ante emergencias relacionadas con huracanes, sequías, averías y apagones. Cuenta con una flota de camiones tanque certificados por el Departamento de Salud y sistemas tecnológicos de monitoreo y coordinación de rutas en tiempo real para atender rápidamente las necesidades de sus clientes a través de la isla.