No obstante, el costo de estos equipos varía, de acuerdo con su funcionalidad, dependiendo de los requerimientos específicos del hogar, en cuanto al tamaño de la estructura, el número de integrantes y la cantidad de dispositivos que se conectarían diariamente.

Generadores

“Están los generadores inverter, que son los de gasolina, pero lo único que [se puede conectar a este] es la nevera; no [se pueden conectar] un televisor o un abanico. Para mí, no es un generador, [pues un generador] debe [conectar] todo lo de la casa”, confesó el también presidente de Diesel Engine Technician, Inc.