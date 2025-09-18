Pasos para la planificación efectiva centrada en las personas con discapacidad
Son esenciales para garantizar su protección y seguridad
18 de septiembre de 2025 - 12:00 AM
La preparación para afrontar la temporada de huracanes es vital para toda la población, y más para las personas con discapacidad, quienes tienen unas necesidades particulares para enfrentar una emergencia atmosférica y asegurar su bienestar.
Para Wilma I. Ortiz Rivera, administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), es importante “contar con un plan de emergencia personalizado, evaluando las necesidades de cada miembro del hogar y considerando la movilidad de las personas con impedimentos”.
Para cada individuo, la preparación básica es imprescindible, desde crear su plan familiar, contar con los números de contacto de las agencias de gobierno, además de tener sus suministros y mochila de emergencia.
Consejos para ayudar a las personas con discapacidad a prepararse:
1. Contar con medicamentos y equipo de asistencia personal.
2. Asegurar su movilidad.
3. Tener una red de apoyo.
4. Inscribirse en el Registro de Servicios Especiales.
5. Conocer y practicar rutas de desalojo.
6. Estar al tanto de los refugios cercanos.
7. No correr riesgos.
Consejos para personas sordas o con problemas auditivos
Consejos para personas ciegas o con poca visión
Consejos para personas con discapacidad motriz
Consejos para niños y adultos con autismo
Fuente: “La preparación de personas con discapacidades para un huracán toma tiempo y reflexión”, de Fema.gov
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
