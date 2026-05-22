Aprovecha los tres días de ventas sin IVU para las compras de la temporada de huracanes
El periodo de ventas será desde la medianoche del viernes, 22 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 25 de mayo
22 de mayo de 2026 - 10:40 AM
22 de mayo de 2026 - 10:40 AM
Se asoma la temporada de huracanes y, en medio de los preparativos, el Departamento de Hacienda publicó una serie de artículos y equipos que estarán exentos del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), según la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 26-8.
Durante el periodo de ventas sin IVU, señalado desde la medianoche del viernes, 22 de mayo hasta las 11:59 p.m. del lunes 25 de mayo, los consumidores “podrán planificar sus compras y beneficiarse de esta exención”, de acuerdo con el secretario Ángel L. Pantoja Rodríguez.
1. Lay away
2. Rain checks
3. Compras a distancia
4. Certificados y tarjetas de regalo
El periodo de ventas sin IVU para la temporada de huracanes incluye envases, tanques y cisternas para combustibles y agua. Además, contiene “todo producto y equipo de mantenimiento y cualquier otra pieza mecánica que sea necesaria para reparaciones”:
Mientras que en equipos de preparación se detallan los siguientes:
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
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