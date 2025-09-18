Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de septiembre de 2025
79°lluvia ligera
SuplementosHuracanes
Suscriptores
PRESENTADO POR
Huracanes
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Doctor Aqua: preparación total para huracanes y cortes de servicio

Es distribuidor exclusivo de la línea de cisternas y tanques Ecotank

18 de septiembre de 2025 - 10:28 AM

Por Redacción de Suplementos
Tanques tricapa Ecotank (Suministrada)

En Puerto Rico, la temporada de huracanes y la crisis energética nos recuerdan cada año la importancia de estar bien preparados.

Una interrupción en el servicio de agua potable puede afectar desde la higiene hasta la alimentación, y es ahí donde contar con una cisterna confiable se convierte en una inversión vital.

Modelo Ecoflat
Modelo Ecoflat (Suministrada)

Doctor Aqua es un aliado para las familias, comercios e industrias que buscan soluciones de almacenamiento de agua de la más alta calidad.

Tanque azul Ecotank de 462 galones
Tanque azul Ecotank de 462 galones (Suministrada)
Tanque tricapa Ecotank, desde 118.8 galones hasta 1,321 galones
Tanque tricapa Ecotank, desde 118.8 galones hasta 1,321 galones (Suministrada)

Como distribuidor exclusivo de la prestigiosa línea Ecotank, garantiza resistencia, durabilidad y pureza en cada producto:

  • Tricapa protectora que evita la proliferación de bacterias
  • 100 % virgen, apto para agua potable
  • Certificación FDA, cumpliendo con los más altos estándares de salud y seguridad

Con modelos que se adaptan a cualquier espacio y necesidad —desde tanques cilíndricos y torres hasta Ecoflat y Slimtank— Doctor Aqua asegura que siempre tengas respaldo de agua en tu casa o negocio.

Modelos Slimtank
Modelos Slimtank (Suministrada)

Más que vender cisternas, ofrece tranquilidad. Su equipo brinda asesoría personalizada y soluciones a la medida para que tu inversión sea segura y efectiva.

Slimtank Ecotank de 264 galones
Slimtank Ecotank de 264 galones (Suministrada)
Tanque tricapa Ecoflat de 554 galones
Tanque tricapa Ecoflat de 554 galones (Suministrada)
Tanque torre Ecotank 170 y 264 galones
Tanque torre Ecotank 170 y 264 galones (Suministrada)

Prepárate hoy para la próxima tormenta o apagón. Con Doctor Aqua, la calma comienza con un tanque lleno.

Para información, llama al 787-884-7079 o accede www.doctoraquapr.com.

Tags
SuplementoBrandStudioHuracanes
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
jueves, 18 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: