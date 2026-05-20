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El ABC de tu póliza

Los términos que debes conocer para proteger tu propiedad

20 de mayo de 2026 - 8:52 AM

Por Redacción de Suplementos
Estar informado te convierte en tu mejor aliado a la hora de proteger lo que más importa. (Shutterstock)

Cuando llega la temporada de huracanes, entender tus pólizas de seguros de propiedad puede marcar la diferencia a la hora de tener una pérdida. Estos son los términos más importantes que debes conocer.

PRIMA - Es el pago mensual o anual que realizas para mantener tu seguro activo. Esta cantidad se determina según las características de tu propiedad, cubiertas, deducibles, localización, entre otras. Tu póliza no corre en año calendario, sino que tiene una fecha de vigencia específica, por lo que es importante que conozcas cuándo vence para mantenerla al día [CR1.1]. Esto se conoce como Fecha de Efectividad.

DEDUCIBLE - Es la cantidad que tú asumes antes de que tu póliza comience a cubrir los daños.

CUBIERTA - Es la protección específica que incluye tu póliza de acuerdo a la descripción de tu propiedad. La póliza Hazard cubre daños estándar a la estructura de tu hogar en caso de fuego, huracán o terremoto.

EXCLUSIÓN - No todas las pólizas cubren todos los riesgos. Junto a tu agente de seguros, identifica qué cubre la tuya y evalúa si necesitas una póliza adicional o un suplemento para estar completamente protegido.

Estar informado te convierte en tu mejor aliado a la hora de proteger lo que más importa. Ahora que comienza la temporada de huracanes, consulta con tu agente de seguros y confía en quien mejor conoce tu propiedad: ¡Triple-S Propiedad está listo para ayudarte porque somos los PROS en cuidar lo tuyo!

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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