El ABC de tu póliza

Cuando llega la temporada de huracanes, entender tus pólizas de seguros de propiedad puede marcar la diferencia a la hora de tener una pérdida. Estos son los términos más importantes que debes conocer.

PRIMA - Es el pago mensual o anual que realizas para mantener tu seguro activo. Esta cantidad se determina según las características de tu propiedad, cubiertas, deducibles, localización, entre otras. Tu póliza no corre en año calendario, sino que tiene una fecha de vigencia específica, por lo que es importante que conozcas cuándo vence para mantenerla al día [CR1.1]. Esto se conoce como Fecha de Efectividad.

DEDUCIBLE - Es la cantidad que tú asumes antes de que tu póliza comience a cubrir los daños.

CUBIERTA - Es la protección específica que incluye tu póliza de acuerdo a la descripción de tu propiedad. La póliza Hazard cubre daños estándar a la estructura de tu hogar en caso de fuego, huracán o terremoto.

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EXCLUSIÓN - No todas las pólizas cubren todos los riesgos. Junto a tu agente de seguros, identifica qué cubre la tuya y evalúa si necesitas una póliza adicional o un suplemento para estar completamente protegido.