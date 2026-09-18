El nuevo “kit” tecnológico para la temporada de huracanes

Antes, cuando se orientaba sobre los preparativos para la temporada de huracanes, se mencionaban el agua, los alimentos no perecederos, los medicamentos, las tormenteras y los generadores eléctricos, entre otros. Pero los tiempos han cambiado y, aunque estos siguen siendo imprescindibles ante cualquier emergencia atmosférica, han surgido nuevas necesidades.

En la actualidad, la tecnología forma parte esencial de la vida cotidiana y, cuando un fenómeno atmosférico impacta un territorio, suele ser uno de los primeros elementos en quedar comprometido. Por ello, conversamos con “El Tech Guru”, Obed Borrero, presidente de Virtual Technology Consulting y uno de los principales referentes en tecnología e inteligencia artificial en Puerto Rico y Latinoamérica, quien compartió recomendaciones para la preparación tecnológica en la temporada de huracanes.

“En medio de una emergencia, lo primero que falla es la comunicación. El teléfono se queda sin batería, las torres colapsan, la señal desaparece, y es ahí cuando llega el pánico, porque no sabes si tu mamá, tu abuela o tus hijos están bien. Por eso, antes de que llegue cualquier tormenta, lo más importante es contar con un plan de comunicación familiar. ¿A quién llamas primero? ¿Cuál es el punto de encuentro si no hay señal? Eso no cuesta dinero, cuesta conversación”, indicó Borrero.

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Luego de contar con ese plan de comunicación familiar, el empresario recomendó crear un kit tecnológico de emergencia. Aunque existen múltiples opciones en el mercado, lo importante es asegurarse de que los equipos funcionen cuando más se necesitan.

Según Borrero, ese kit tecnológico de emergencia debe contar con tres capas:

1. Conectividad

Una de las principales recomendaciones es el internet satelital, ya que no depende de la infraestructura terrestre, la que suele verse afectada por los vientos y las condiciones extremas. Esto permite mantenerse comunicado, recibir alertas, hasta trabajar, si es necesario.

El Tech Guru recomendó el Starlink Mini, ya que es compacto, sin contrato y funciona cuando todo lo demás falla. Es ideal para las familias, los pequeños negocios y las personas que trabajan desde casa.

2. Energía para el hogar

Durante una emergencia, la vida de muchas personas depende de la energía. Por ello, es fundamental contar con un sistema de respaldo de batería (backup) para equipos esenciales como neveras y equipos médicos.

Antes de comprar una batería, tómale una foto a cada etiqueta de consumo de todos tus equipos esenciales. Súbelas a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o Claude con la pregunta: “¿Qué capacidad de batería en vatios-hora necesito para correr estos equipos por 24 horas?”

En segundos, obtendrás la respuesta sobre qué buscar exactamente. Así, llegas a cualquier tienda conociendo lo que necesitas, sin depender de que alguien te lo explique.

El experto recomendó el Jackery HomePower 3600 Plus. Antes de comprar cualquier batería, debes conocer el consumo de vatios (watts) de tus equipos. Ejemplo: si la nevera consume 150 W y se utiliza durante 24 horas, se requieren, al menos, 3,600 vatios-hora (Wh). Una batería de 300 Wh solo podría mantenerla funcionando por unas dos horas, lo cual resulta insuficiente en una emergencia.

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3. Movilidad

Tener lo necesario en casa es vital, pero movernos a todos lados sin perder la comunicación es aún mejor.

Como ejemplo, recomendó el Solar Powerbank Rugged L35. Es resistente e incluye panel solar integrado, perfecto para llevar en la mochila de emergencia o para mantener el teléfono cargado cuando estás fuera del hogar.

Asegúrate de que el equipo cuente con carga de 45 W o más, para aprovechar al máximo los momentos de conectividad. A nivel tecnológico, un powerbank es esencial, pero hay algo que mucha gente confunde: la diferencia entre miliamperios (mAh) y vatios (W).

En palabras simples: los miliamperios son el tanque de gasolina, o sea, cuánta energía guarda la batería, y los vatios son la manguera, es decir, qué tan rápido le entra esa energía a tu teléfono.

Un powerbank de 20,000 mAh puede tener mucha capacidad, pero si solo carga a 5 W, tendrás que esperar seis horas para que tu teléfono llegue al 100 %. En cambio, un cargador de 45 vatios o más ofrece carga rápida, alcanzando más del 50 % en 30 minutos. Así que, al comprar, busca que en la caja indique 45 W o más. En una emergencia, esos minutos importan.

Para más consejos de tecnología en español “boricua”, busca a El Tech Guru en las redes sociales como @virtualizate.