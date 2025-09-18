Opinión
18 de septiembre de 2025
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Existe el microseguro paramétrico: una solución sencilla, rápida y pensada para ti

Conoce la póliza que no requiere evidencia de daños o pérdidas tras el huracán

18 de septiembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Visita microseguropopular.com y escoge el plan que mejor se ajuste a tus necesidades en la temporada de huracanes. (Suministrada)

¿Cómo funciona el microseguro paramétrico? Fácil. Si el huracán pasa cerca de tu zona y cumple con ciertos criterios (como velocidad del viento o distancia), el sistema lo detecta automáticamente y tú recibes el pago. No tienes que demostrar daños ni llenar formularios. ¡Así de simple!

Este seguro está diseñado para ayudarte a cubrir gastos inmediatos como comida, hospedaje, deducibles o lo que necesites mientras te recuperas. Es ideal para quienes buscan una protección básica pero efectiva durante la temporada de huracanes.

¿Lo mejor? Puedes adquirirlo en línea en pocos minutos. Visita microseguropopular.com y escoge el plan que mejor se ajuste a ti.

Este producto no sustituye una póliza de propiedad tradicional, pero tranquilo, también Popular Insurance, LLC las tiene disponibles.

Visita popular.com/seguros o llama al 787-706-411 para conocer las alternativas.

Los productos y servicios de seguros son ofrecidos a través de Popular Insurance, LLC, una subsidiaria de Popular, Inc. y afiliada de Banco Popular de Puerto Rico. Los productos de seguros no están asegurados por la FDIC, ni por ninguna otra agencia del gobierno, no son depósitos u obligaciones de, ni están garantizados por Banco Popular de Puerto Rico, sus subsidiarias y/o afiliadas.

Tags
SuplementoBrandStudioHuracanes
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
