Existe el microseguro paramétrico: una solución sencilla, rápida y pensada para ti

¿Cómo funciona el microseguro paramétrico? Fácil. Si el huracán pasa cerca de tu zona y cumple con ciertos criterios (como velocidad del viento o distancia), el sistema lo detecta automáticamente y tú recibes el pago. No tienes que demostrar daños ni llenar formularios. ¡Así de simple!

Este seguro está diseñado para ayudarte a cubrir gastos inmediatos como comida, hospedaje, deducibles o lo que necesites mientras te recuperas. Es ideal para quienes buscan una protección básica pero efectiva durante la temporada de huracanes.

¿Lo mejor? Puedes adquirirlo en línea en pocos minutos. Visita microseguropopular.com y escoge el plan que mejor se ajuste a ti.

Este producto no sustituye una póliza de propiedad tradicional, pero tranquilo, también Popular Insurance, LLC las tiene disponibles.

Visita popular.com/seguros o llama al 787-706-411 para conocer las alternativas.