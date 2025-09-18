Opinión
18 de septiembre de 2025
FirstNet: servicio exclusivo para los primeros respondedores

Liberty tiene en oferta el Samsung S25 en el plan FirstNet con voz, textos y data ilimitada, sin reducción de velocidad, por $30 al mes por 24 meses

18 de septiembre de 2025 - 10:07 AM

Por Redacción de Suplementos
Liberty cuenta con ofertas y servicios para garantizar la comunicación rápida y efectiva de los primeros respondedores durante una emergencia. (Shutterstock)

FirstNet es la primera y única red creada por el Congreso de Estados Unidos exclusivamente para primeros respondedores y agencias de seguridad pública.

A estos se les añaden los profesionales de la salud que trabajan en centros de trauma, en salas de emergencia, doctores y enfermeros.

Ahora, en la temporada de huracanes, es vital que soliciten este servicio para poder estar bien conectados durante una emergencia masiva.

FirstNet ofrece prioridad y preferencia de acceso a los recursos de la red. Como es de conocimiento, durante la temporada de huracanes, un evento de emergencia puede causar congestión en la red. En estos casos, FirstNet mantiene recursos separados, exclusivos y dedicados a esos primeros respondedores, para que puedan tener señal y atender cualquier situación.

Los participantes de FirstNet tienen acceso gratuito al Grupo de Respuesta a Emergencias, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde pueden solicitar apoyo de unidades móviles SatCOLT, que son torres celulares portátiles autónomas diseñadas para proporcionar capacidad y cobertura adicional durante emergencias o eventos planificados.

Al pasar por una tienda Liberty, los primeros respondedores pueden obtener el Samsung S25 en el plan FirstNet con voz, textos y data ilimitada, sin reducción de velocidad, por $30 al mes por 24 meses.

Además, los participantes de FirstNet pueden reciben $100 en una VISA Reward por cada referido que hagan y se activen en FirstNet.

Pasa por una de las 35 tiendas de Liberty o para más información, accede a www.FirstNet.com/PuertoRico.

