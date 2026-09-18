Prepararse a tiempo no es opcional, es imprescindible
En la temporada alta de huracanes hay que estar vigilantes; sigue las recomendaciones de los expertos para mitigar riesgos y proteger tu vida y propiedad
18 de septiembre de 2026 - 10:18 AM
18 de septiembre de 2026 - 10:18 AM
1. Prepara una mochila de emergencia con suministros para tres días. Se recomienda un bulto liviano que puedas cargar, en caso de que tengas que salir de tu hogar de manera rápida.
¿Qué debe incluir?
Otros artículos que no deben faltar:
2. Guarda los registros personales, financieros y médicos en un lugar seguro, a prueba de agua y de fácil acceso, ya sean copias impresas o de manera electrónica
3. Evalúa tus necesidades.
4. Construye tu red de apoyo
La doctora Camille Maldonado, profesora de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas, aconseja lo siguiente:
1. Mantén un suministro adecuado de tus medicamentos
2. Almacena los medicamentos correctamente
3. Prepara un kit de emergencia para tu salud
Frances Berríos Meléndez, presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, ofrece sus consejos:
1. Revisa el sistema eléctrico del hogar, antes de que ocurra una emergencia
2. Seguridad con generadores de electricidad
3. Líneas eléctricas caídas
4. Peligro de conexiones eléctricas improvisadas
La arquitecta Astrid Díaz recomienda:
1. Inspeccionar tu casa
2. Tener un plan de acción
3. Contar con la comunidad
4. Considerar los condominios como comunidades
1. Inspección estructural y mitigación previa (antes de la temporada)
Edificaciones de zinc y madera
Evaluación de bases y terrenos
Drenajes y alcantarillas
2. Preparación del hogar y creación de una habitación segura
Mantenimiento de tormenteras
Si no se cuenta con tormenteras en toda la casa, designar un cuarto seguro que tenga conexión interna directa a un baño.
Sellar las ventanas de esa habitación con madera.
Para las ventanas tipo Miami (persianas), colocar un plástico, como manteles o bolsas de basura, entre las rendijas, antes de cerrarlas para reducir el paso del agua.
Suministros esenciales en el cuarto
3. Protocolos de seguridad y evacuación
Evacuación estricta
Recomendaciones generales para la población
Consejos para proteger la salud emocional de los niños y adolescentes
Recomendaciones para el cuidador de un adulto mayor
Cuándo es importante buscar ayuda
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: