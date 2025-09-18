Opinión
18 de septiembre de 2025
79°nubes dispersas
SuplementosHuracanes
Suscriptores
PRESENTADO POR
Huracanes
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Protege lo que con tanto esfuerzo has logrado

ProPack Personal de Triple-S Propiedad agrupa todas tus coberturas en una sola

18 de septiembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Da el paso hoy y vive con la confianza de que lo que más valoras está protegido. (Suministrada)

Has trabajado duro para tener tu casa, tu carro y tus pertenencias. Sin embargo, basta un imprevisto como un robo, un accidente o un huracán, para afectar lo que con tanto esfuerzo has logrado y, mucho más, tu estabilidad y tus finanzas.

Para proteger todas tus pertenencias normalmente tendrías que contratar varias pólizas diferentes. Con ProPack Personal de Triple-S Propiedad no es necesario: puedes agrupar todas tus coberturas en una sola, lo que simplifica tu vida y reduce tus gastos. Realizas un solo pago anual y, al combinar dos o más coberturas, obtienes un descuento mínimo de 20 %.

Entre las protecciones principales se encuentran auto, propiedad, responsabilidad personal y responsabilidad pública en exceso o Umbrella. Además, obtienes servicios prácticos adicionales como asistencia en el hogar para reparaciones urgentes de electricidad, plomería, cerrajería o cristalería. También, incluye apoyo en viajes y carretera, con beneficios como remolque, cambio de gomas, apertura de puertas, cobertura por pérdida de equipaje o atención médica de emergencia en el extranjero.

Tu póliza integra automáticamente coberturas adicionales como respaldo contra robo de identidad, protección para armas de fuego, aparatos electrónicos, joyas, obras de arte y hasta productos refrigerados.

Además de estas coberturas, ProPack Personal te ayuda a cuidar tu bolsillo con descuentos que recibes al combinar diferentes protecciones en una sola póliza:

  • 20 % al agrupar coberturas en un mismo contrato
  • 5 % adicional si tienes 55 años o más
  • Ahorrar hasta un 10 % en tu propiedad por historial o implementar medidas de seguridad
  • Ahorrar hasta un 20 % en auto según historial, número de vehículos y sistemas de alarma

Da el paso hoy y vive con la confianza de que lo que más valoras está protegido. Consulta con tu representante autorizado, productor de seguros o visita ssspropiedad.com. Llama al 787-749-4600, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
