Protege lo que con tanto esfuerzo has logrado

Has trabajado duro para tener tu casa, tu carro y tus pertenencias. Sin embargo, basta un imprevisto como un robo, un accidente o un huracán, para afectar lo que con tanto esfuerzo has logrado y, mucho más, tu estabilidad y tus finanzas.

Para proteger todas tus pertenencias normalmente tendrías que contratar varias pólizas diferentes. Con ProPack Personal de Triple-S Propiedad no es necesario: puedes agrupar todas tus coberturas en una sola, lo que simplifica tu vida y reduce tus gastos. Realizas un solo pago anual y, al combinar dos o más coberturas, obtienes un descuento mínimo de 20 %.

Entre las protecciones principales se encuentran auto, propiedad, responsabilidad personal y responsabilidad pública en exceso o Umbrella. Además, obtienes servicios prácticos adicionales como asistencia en el hogar para reparaciones urgentes de electricidad, plomería, cerrajería o cristalería. También, incluye apoyo en viajes y carretera, con beneficios como remolque, cambio de gomas, apertura de puertas, cobertura por pérdida de equipaje o atención médica de emergencia en el extranjero.

Tu póliza integra automáticamente coberturas adicionales como respaldo contra robo de identidad, protección para armas de fuego, aparatos electrónicos, joyas, obras de arte y hasta productos refrigerados.

Además de estas coberturas, ProPack Personal te ayuda a cuidar tu bolsillo con descuentos que recibes al combinar diferentes protecciones en una sola póliza:

20 % al agrupar coberturas en un mismo contrato

5 % adicional si tienes 55 años o más

Ahorrar hasta un 10 % en tu propiedad por historial o implementar medidas de seguridad

Ahorrar hasta un 20 % en auto según historial, número de vehículos y sistemas de alarma