Protege lo que con tanto esfuerzo has logrado
ProPack Personal de Triple-S Propiedad agrupa todas tus coberturas en una sola
18 de septiembre de 2025 - 12:00 AM
Has trabajado duro para tener tu casa, tu carro y tus pertenencias. Sin embargo, basta un imprevisto como un robo, un accidente o un huracán, para afectar lo que con tanto esfuerzo has logrado y, mucho más, tu estabilidad y tus finanzas.
Para proteger todas tus pertenencias normalmente tendrías que contratar varias pólizas diferentes. Con ProPack Personal de Triple-S Propiedad no es necesario: puedes agrupar todas tus coberturas en una sola, lo que simplifica tu vida y reduce tus gastos. Realizas un solo pago anual y, al combinar dos o más coberturas, obtienes un descuento mínimo de 20 %.
Entre las protecciones principales se encuentran auto, propiedad, responsabilidad personal y responsabilidad pública en exceso o Umbrella. Además, obtienes servicios prácticos adicionales como asistencia en el hogar para reparaciones urgentes de electricidad, plomería, cerrajería o cristalería. También, incluye apoyo en viajes y carretera, con beneficios como remolque, cambio de gomas, apertura de puertas, cobertura por pérdida de equipaje o atención médica de emergencia en el extranjero.
Tu póliza integra automáticamente coberturas adicionales como respaldo contra robo de identidad, protección para armas de fuego, aparatos electrónicos, joyas, obras de arte y hasta productos refrigerados.
Además de estas coberturas, ProPack Personal te ayuda a cuidar tu bolsillo con descuentos que recibes al combinar diferentes protecciones en una sola póliza:
Da el paso hoy y vive con la confianza de que lo que más valoras está protegido. Consulta con tu representante autorizado, productor de seguros o visita ssspropiedad.com. Llama al 787-749-4600, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
