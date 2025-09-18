Shutters PR: protección moderna y certificada para Puerto Rico

( Suministrada . )

En un país donde la preparación es vital, Shutters PR ofrece una solución moderna, ligera y resistente para proteger hogares y negocios contra vientos extremos y objetos voladores.

Su innovadora malla de alta tecnología, certificada para resistir vientos de hasta 200 millas por hora (mph) y con aprobación Miami-Dade, brinda máxima seguridad sin comprometer la estética de la propiedad.

Además, Shutters PR instala sistemas de protección diseñados para todo tipo de espacios, desde residencias hasta comercios, almacenes e instalaciones industriales.

Los roll-up shutters y el resto de las opciones cumplen con los más altos estándares y resisten impactos.

La seguridad también puede ser elegante, Shutters PR lo hace posible.