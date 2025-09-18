Opinión
18 de septiembre de 2025
79°nubes rotas
SuplementosHuracanes
Suscriptores
PRESENTADO POR
Huracanes
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Shutters PR: protección moderna y certificada para Puerto Rico

Sus productos cumplen con altos estándares

18 de septiembre de 2025 - 3:59 PM

Por Redacción de Suplementos
La seguridad también puede ser elegante, Shutters PR lo hace posible. (Suministrada .)

En un país donde la preparación es vital, Shutters PR ofrece una solución moderna, ligera y resistente para proteger hogares y negocios contra vientos extremos y objetos voladores.

Su innovadora malla de alta tecnología, certificada para resistir vientos de hasta 200 millas por hora (mph) y con aprobación Miami-Dade, brinda máxima seguridad sin comprometer la estética de la propiedad.

Además, Shutters PR instala sistemas de protección diseñados para todo tipo de espacios, desde residencias hasta comercios, almacenes e instalaciones industriales.

Los roll-up shutters y el resto de las opciones cumplen con los más altos estándares y resisten impactos.

La seguridad también puede ser elegante, Shutters PR lo hace posible.

Para información, llama al 787-250-0713 o visita www.shutterspr.com.

