Antes de salir apresurado para hacer tus compras del Black Friday, es imprescindible que tomes un tiempo para analizar varios asuntos relacionados a las populares ventas después del Día de Acción de Gracias.

Esto, con el propósito de rendir el dinero destinado para los regalos y evitar un dolor de cabeza que empañe la alegría de la época más esperada.

Eugenio Alonso, presidente de Consumer Credit Counseling; y Nilmarie Amill Cruz, consejera en capacitación financiera de Ponce Neighborhood Housing Services (PNHS), ofrecieron diez recomendaciones antes de ejecutar cualquier transacción, que son:

Establece un presupuesto para las compras

Si no hiciste un presupuesto a principios de año o no te uniste a un Christmas Club, deberás planificar las compras del Black Friday. Se trata de una lista donde expones lo que estás dispuesto a pagar y lo que puedes utilizar para comprar los regalos.

Este dinero podría provenir del bono de Navidad o de un capital especial que destines para esa misión extraordinaria. No utilices el presupuesto comprometido para los gastos mensuales como hipoteca, alquiler o carro, entre otras obligaciones rutinarias.

Haz una lista de las personas que deseas incluir en tu lista de obsequios

Es importante que enumeres la cantidad de regalos para evitar incurrir en un gasto mayor. Luego, evalúa si lo que pretendes comprar es una necesidad o un deseo.

Una vez tengas clara la meta, procede a dividir el presupuesto contra la cifra de artículos anotados. Puedes poner un tope a cada uno, en caso de que las cantidades no sean iguales.

Investiga y compara precios antes de ir a las tiendas

Un método infalible para saber dónde están los mejores precios, es sentarse a revisar los shoppers, según la lista de regalos que estableciste.

Busca las ofertas que ofrece cada comercio y compara los especiales. Puedes hacer este ejercicio con el catálogo impreso o buscar en internet las páginas oficiales de las tiendas.

Planifica el método de pago

Trata de no llevar contigo dinero en efectivo, ya que se puede extraviar en medio del furor que muestran muchas personas por tratar de comprar primero.

Con una tarjeta de débito o crédito, tendrás control del presupuesto y disminuirás la tentación de adquirir otros gustitos durante tus compras.

De hecho, si tienes varias tarjetas, utiliza solo una y, si es posible, la que ofrezca cashback. Es lo que llaman “recompensas”, donde la persona puede acumular puntos que luego se redimen. Algunas instituciones ofrecen devolver entre un 1 y un 5 % del total de las compras.

No juntes el dinero del Black Friday con las cuentas de gastos ordinarios

Los especialistas recomiendan separar el dinero de las compras navideñas del presupuesto mensual.

Esto se hace con el propósito de que no te excedas en los gastos, lo que podría poner en peligro tu estabilidad económica o la continuidad de algún bien esencial, al utilizar el pago de tus obligaciones regulares. Recuerda que esta inversión se hace una vez al año.

Puedes optar por adquirir tarjetas de regalo

En ocasiones, son muchas las personas en la lista para regalar. Para aliviar la situación, puedes considerar la compra de tarjetas de regalo de una tienda que ofrezca alguno de los artículos que intereses comprar.

La maniobra facilita que tus seres queridos tengan la libertad de elegir el producto que más les convenga y, así, evitar botar el dinero en algo que no sea de su interés.

Por ejemplo, si tu presupuesto es de $500 y tienes cinco personas a quienes planificas obsequiar, puedes jugar con los topes, según tus prioridades o dividir la cuantía salomónicamente.

Considera el concepto de amigo secreto

Esta opción es, quizás, una alternativa que hará de la época una distinta, pues solamente se concentrará en un regalo, en vez de diez, según tu núcleo familiar. En ese caso, pueden fijar unas reglas de antemano que incluyan un precio fijo que permitirá que todos reciban un producto de valor equitativo.

Además, la actividad de entrega podría convertirse en un compartir especial que les motive a reunirse para celebrar. Sobre todo, fomentará que, como familia, aprendan a trabajar con un presupuesto.

Imprime las ofertas que viste en los catálogos y llévalos contigo a la hora de comprar

Puedes guardar estas ofertas en tu teléfono inteligente para tener claros algunos detalles, tales como las fechas y horarios establecidos por los respectivos establecimientos; precios y otras condiciones.

Igualmente, se utiliza como referencia en cuanto a marcas y detalles del producto a comprar, ya que, en el camino, puedes encontrar artículos parecidos cuyo precio no necesariamente es más económico que el seleccionado.

Acude temprano a las tiendas

Si decides aprovechar las ofertas del Black Friday, levántate temprano y acude a la tienda previamente seleccionada. Esto es necesario para asegurarte de que lo que viste en el shopper estará disponible y su precio sea el anunciado. Asimismo, tendrás la oportunidad de conseguir los artículos que intereses comprar. No olvides que no eres la única persona pendiente a un producto en particular.

De hecho, mantente firme en la decisión que tomaste antes de elegir ese obsequio, pues, de no hacerlo, pudieras cometer algún error de juicio que te haga gastar de más.

Si usas tarjeta de crédito, procura saldarla antes de que termine el año

En caso de que tu única opción sea una tarjeta de crédito, asegúrate de no utilizar una cantidad mayor a la que puedas pagar. Según los expertos en finanzas, es importante que saldes la tarjeta en enero.

Esto evita que se acumulen intereses y sigas endeudándote por tan solo pagar el mínimo requerido. Es decir, no te quedes pillado todo el año por simplemente comprar regalos.