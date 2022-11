Un excelente vino no puede faltar en tu fiesta y en la mesa donde se sirven nuestros manjares. Puedes encontrar una amplia selección de Argentina, Bulgaria, Chile, California, España, Francia e Italia en la cava de Pan American Wines and Spirits, ubicada en calle Claudia 9, Amelia Industrial Park, en Guaynabo.

De igual manera, si deseas recibirlos a tu puerta, los puedes ordenar por la página www.panamericanwines.com. Su equipo de profesionales te guiará hasta dar con los vinos y la champaña perfectos.

Cuando escuchamos California, nos trasladamos inmediatamente a Napa Valley. De esta región, nuestro favorito es Honig. Este viñedo, desde 1980, elabora excelentes vinos, con la distinción de ser ecosustentables. Si tu paladar se inclina por el vino tinto, opta por el Cabernet Sauvignon del 2019, ganador 92 puntos James Suckling. Para un vino blanco, afrutado, con aromas a cítricos y melón, tu selección debe ser del 2019, el Sauvignon Blanc, ganador de 91 puntos de James Suckling. Pero, también es imperativo degustar el Sauvignon Blanc Latre Harvest, también del 2019.

PUBLICIDAD

También de Napa Valley y de la longeva Familia Buocristiani, debes tener una botella del 2019, del Cabernet Sauvignon y ganador de 91 puntos Robert Parker, el Sauvignon Blanc. Tu mejor selección puede recaer en el O.P.C Proprietary Red del 2018, ganador de 92 puntos y catalogado como “Races out of the Glass!”, por Antonio Galloni, de Vinous.

Si, por el contrario, lo que deseas es deslumbrar a tus invitados con burbujas, la champaña logrará esta misión. Lo mejor de Francia, es Bernard Remy. Este viñedo distinguido y único cuenta con una amplia selección de etiquetas. Todas son ganadoras y cada una tiene sus notas distintivas a la nariz y al paladar.

El Blanc de Noir, champaña completa, balanceada y con notas intensas a frutas; Millésime del 2016, que al degustar recibes flores y uvas intensas; Champagne Gran Cru, con aromas a cítricos y al paladar el dulce creado por la fermentación de la uva al sol, es una explosión balanceada al paladar. El Blanc de Blancs, color oro, intenso aroma a flores blancas y cítricos, pero suave al paladar por su uva Chardonnay. El Rosé, color oro-rosado es armonía entre rosas y fambruesa. El Carte Blanche, intenso oro, burbujeante sin cesar, con aroma a lima y donde degustarás la combinación de miel, menta y cítrico es, entre todos, el más refrescante.

De España y la región Ribera del Duero, provincia de Burgos, Casajús, se recomienda Vendimia Seleccionada y Reserva. El Vendimia Seleccionada es elaborado con la uva autóctona de la zona, llamada “Tinta del País”. Es un vino tinto con intensos matices y aromas a frutos, trufas y especias.

PUBLICIDAD

El Casajús Reserva es 100 % Tinta del País y ofrece balance entre la acidez y la dulzura. Al paladar, degustarás frutas rojas, que son reflejo de la uva tempranillo, suave, pero con intensidad y cuerpo.

De los viñedos de Chile, viene la extensa selección de Luis Felipe Edwards. Entre todos, cabe resaltar Doña Bernarda, el ícono de la etiqueta y una mezcla prémium que cambia con cada varietal, pero que está basada en Cabernet Sauvignon. También LFE 900 elaborado por las viñedos ubicados en la parte más alta de la montaña en Puquillay Alto, Colchagua de Chile; al paladar degustarás un vino sedoso con intensos taninos afrutados.