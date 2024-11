Cómo crear un presupuesto para el Black Friday

Las ventas de Viernes Negro son mañana, una situación que puede generar cierta preocupación en muchos consumidores que quizás no cuentan con el capital anhelado para ir de compras.

No obstante, la visita a los comercios no se tiene que convertir en una tortura, pues existen alternativas para crear un presupuesto que se ajuste a tu bolsillo sin sacrificar tus finanzas en medio de la temporada navideña.

“Nosotros siempre enfatizamos que no puedes hacer el presupuesto en octubre, porque ya en noviembre las fechas festivas están acercándose, especialmente esa fecha del Black Friday. Así que debes preparar tu presupuesto desde ahora para prepararte para el próximo año”, advirtió.

“Siempre se le dice al cliente que debe economizar, por lo menos, desde junio. Si eres cuidadoso preparando ese presupuesto, no vas a tener que utilizar las tarjetas de crédito, porque ya separaste un dinero destinado para esos gastos”, mencionó.

De no contar con un presupuesto establecido, la experta recomendó analizar las tarjetas de crédito disponibles, pero de una manera estratégica, a fin de no complicarse con una carga adicional en las finanzas.

“Aunque no patrocino mucho esto, pero, si no hay alternativas, vamos a verificar qué tarjeta de crédito tienes con un interés mucho más bajo. A veces, para este tiempo, te envían ofertas que te dicen: ‘En 30 o 60 días, si compras algo, no pagarías intereses en ese tiempo’”, destacó.