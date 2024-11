Con menos tiempo y más complicadas las devoluciones

“¿Y si quieres comprar el artículo en otro lado? ¿Si no quieres gastar el dinero en esa tienda? Secuestraste el dinero. Por eso, en compras grandes, acostumbro a pagar con tarjeta de crédito, porque cualquier problema lo reclamo a la tarjeta. Pero, si pagas en cash o con ATH, muchas veces, no te quieren dar un crédito”, advirtió.

Ojo con las garantías

“Yo compré una secadora [de equis marca] que estaba en especial. Me entregan la secadora y, al cabo de dos meses, tuve problemas con el equipo. Para reclamar la garantía, tuve que llamar a un teléfono y me pasaron como 20 comandos en inglés, luego a un chat. Me tomó dos días para que me atendieran en inglés porque, cuando traté de hacerlo en español, nunca hubo contacto”, lamentó.