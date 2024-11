De moda para celebrar

En cuanto a calzado, los zapatos son siempre una apuesta segura y, este año, las opciones son tan variadas como sus estilos. Novus Shoes ofrece tacones elegantes con detalles brillantes o plataformas que aportan un toque sofisticado sin sacrificar comodidad. Si prefieres algo más práctico, unas ballerinas son ideales para el día a día. Y para un look más relajado, unos tenis siempre serán una opción acertada.

Los accesorios también tienen un papel protagónico. La joyería siempre es una excelente elección, y Tous ofrece sets de pantallas, sortijas y relojes como el exclusivo Less Classiques, con diamantes, que combinan lujo y refinamiento. Otra tendencia fuerte este año son los accesorios chunky, donde las piezas oversized, como el Round Chunky Silver Ring, el Blue Chunky Bracelet o los aretes de Parfois PR, transforman cualquier estilo en un statement audaz. Y, por supuesto, no podemos olvidar las carteras, fieles acompañantes de toda mujer. Regalar un bolso no solo es un detalle práctico, sino también una oportunidad de expresar estilo. Desde diseños minimalistas hasta piezas con colores vibrantes, hay una infinita variedad de opciones para elegir el regalo perfecto que se ajuste a la personalidad y las necesidades de quien lo reciba.